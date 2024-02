INE Aprueba Sanciones a Partidos y Candidatos por Precampañas

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó la fiscalización de un primer bloque de candidatos y partidos políticos nacionales y locales correspondientes al periodo de precampañas.

Los análisis corresponden a los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Tabasco y Yucatán.

Inicialmente se anunciaron multas y sanciones, como la prohibición de contender como candidatos a quienes no presentaron sus informes, pero se advirtió que habría ajustes en el debate.

“La sanción global que originalmente se proponía para los partidos políticos ascendía a 32 millones 751 mil 167 pesos; los montos de sanción sufrirán un cambio y, por tanto, se tendrá que hacer un nuevo cálculo de las sanciones que se impondrán a cada partido político”, señaló Arturo Montaño, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE.

El 45% del monto total de multas correspondía al partido Morena.

Reproches entre los consejeros

Los consejeros se enfrentaron en la discusión, declararon un receso por más de tres horas y cuando regresaron hubo dudas al momento de votar los dictámenes, por lo que se reprocharon entre sí.

“El texto leído para la votación no menciona para nada eso. Me parece una grave omisión que se aparta del sentido de la discusión y no quiero pensar que se haya hecho de mala fe, pero por lo menos con confusión”, dijo Jaime Rivera, consejero electoral del INE.

Al respecto, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, respondió que "es muy grave que usted diga eso, si quiera pensarlo consejero, ni siquiera mencionarlo como una suposición, me parece que la redacción todos la tuvimos en la mano, todos la escuchamos correctamente".

Hablar hoy de suposiciones y que dañan la credibilidad de esta mesa me parece que no es correcto viniendo de un consejero electoral.

Iniciada la votación hubo un segundo receso.

Finalmente, decidieron que 41 aspirantes de Morena que presentaron de forma extemporánea sus informes de gastos no serán sancionados con la negativa del registro a candidaturas locales.

Por mayoría de votos, el Consejo General del INE decidió aplicar multas a 24 aspirantes, la mayoría de ellos de Tabasco.

Al final de la sesión, no se precisó cómo se ajustaron las multas a los partidos.

Con información de Claudia Flores, N+

