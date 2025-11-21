Presidenta Invita el 6 de Diciembre 2025 a Celebrar en el Zócalo 7 Años de Transformación

Sheinbaum Invita el 6 de Diciembre a Celebrar en el Zócalo "7 Años de Transformación"
En Chiapas, luego de la inauguración de un hospital del IMSS, la Presidenta invitó a celebrar 7 años de la Cuarta Transformación
Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la Presidenta convocó a los mexicanos a celebrar siete años de la Cuarta Transformación en el Zócalo de la Ciudad de México, esto durante la inauguración del Hospital General de Especialidades No. 13 “14 de septiembre” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Los invito el 6 de diciembre al Zócalo de la Ciudad de México a celebrar siete años de Transformación
