Presidenta Invita el 6 de Diciembre 2025 a Celebrar en el Zócalo 7 Años de Transformación

Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la Presidenta convocó a los mexicanos a celebrar siete años de la Cuarta Transformación en el Zócalo de la Ciudad de México, esto durante la inauguración del Hospital General de Especialidades No. 13 “14 de septiembre” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

