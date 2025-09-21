¿Cómo Ver Gratis y Completa 'PRI: Crónica del Fin'? A Esta Hora Estrena Serie Documental en ViX

La serie documental 'PRI: Crónica del Fin' llegará a las pantallas este lunes, con un estreno nacional, el cual podrás seguir a través de ViX y aquí te decimos cómo ver gratis y completa la producción original de N+ Docs. Conoce la hora de estreno.

Y es que desde el momento en el que fue dado a conocer el tráiler de esta serie, las reacciones no se han hecho esperar a través de redes sociales, mientras crece la expectativa de poder ver en su totalidad esta producción que reúne a las y los protagonistas de la historia de México reciente.

Video: Televisa, a 40 Años del Sismo de 1985: La Prioridad Era Volver al Aire para Informar

¿A qué hora se estrena serie 'PRI: Crónica del Fin'?

La serie documental escrita y dirigida por Denise Maerker se estrenará este lunes 22 de septiembre 2025 a nivel nacional a través del Canal Las Estrellas, en televisión abierta, al terminar el noticiero 'En Punto' con Enrique Acevedo.

Esta transmisión será completamente gratuita, pero debes saber que en dicho horario y modalidad solo será para el primer episodio. Al terminar éste podrás verla completa a través de ViX Premium.

Video: ‘PRI: Crónica del Fin’, Primer Capítulo el Próximo Lunes 22 de Septiembre al Terminar En Punto

¿Cómo ver gratis 'PRI: Crónica del Fin'?

Como te hemos comentado, para poder disfrutar los cinco capítulos del 'PRI: Crónica del Fin' solo puedes hacerlo a través de ViX Premium, que tiene un costo de $199 pesos al mes, pero te compartimos una forma de ver la serie gratis y completa.

La contratación de Izzi, que tiene paquetes desde $350 pesos, incluye entre sus beneficios 12 meses de ViX Premium.

