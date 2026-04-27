Roberto Lazzeri Rechaza Conflicto de Interés de Ser Aprobado como Embajador de México en EUA

Roberto Lazzeri, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum como próximo embajador de México en Estados Unidos, negó que haya un conflicto de interés por su implicación en empresas con sede en el país vecino del norte.

El actual director general de Nafin y Bancomext afirmó que no gana dinero de esas compañías desde finales de 2020, cuando ingresó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y añadió que, a su vez, las empresas no tienen relación con el gobierno federal y ya se salió de una ellas, mientras que está en proceso de terminar su participación en otra de las sociedades.

Esto dijo Roberto Lazzeri sobre su participación en la IP

"En relación con publicaciones recientes, preciso que no existe ningún conflicto de interés de mi parte porque ninguna de las sociedades referidas tiene ni ha tenido relación económica con el Gobierno Federal o la Administración Pública Federal, ni ha registrado ingresos para mí desde mi incorporación a la SHCP en noviembre de 2020.

"Las participaciones extranjeras corresponden a industrias creativas binacionales, sin remuneración, una desinvertida y otra en proceso de desinversión", publicó en su cuenta oficial de X.

El funcionario aseguró que todas sus participaciones accionarias, incluyendo su baja en 2024, "están debidamente reflejadas" en sus declaraciones patrimoniales desde 2020.

Video: Presidenta Sheinbaum Propondrá a Roberto Lazzeri como Nuevo Embajador en Estados Unidos.

"Mi trayectoria en el servicio público y el movimiento data de 2004 y continúa hoy al frente de @NafinOficial y @bancomext, en el marco del Plan México instruido por la Presidenta. El trabajo institucional sigue con la misma orientación y el mismo ritmo", indicó.

Lzzeri reaccionó a publicaciones periodísticas que cuestionan su imparcialidad en caso de ser aprobado como embajador, debido a su participación en Opencolours, Arto Group (inactiva desde 2015) e IA Music US. Al estar las compañías en el país donde representará a México, se argumenta que sus decisiones podrían priorizar sus negocios.

Además, se indica que le tocó gestionar casos de CIBanco e Intercam que fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero. Igual se ha señalado su falta de experiencia diplomática y por provenir del sector financiero.

Además de la ratificación en el Senado, Washington debe dar su beneplácito al perfil de Lazzeri como representante de México.

¿Quién es Roberto Lazzeri?

El pasado 23 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Esteban Moctezuma será relevado como embajador mexicano en Estados Unidos por Roberto Lazzeri Montaño.

Lazzeri Montaño cursó la licenciatura en Economía en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde se graduó de la generación 2001-2005. Luego estudió derecho en la Universidad del Valle de México.

En relación con publicaciones recientes, preciso que no existe ningún conflicto de interés de mi parte porque ninguna de las sociedades referidas tiene ni ha tenido relación económica con el Gobierno Federal o la Administración Pública Federal, ni ha registrado ingresos para mí… — Roberto Lazzeri (@robertolazzeri) April 27, 2026

Su carrera en el sector público inició en 2005, en la Secretaría de Finanzas del gobierno del entonces Distrito Federal , donde administró el portafolio de deuda pública local.

, donde administró el portafolio de deuda pública local. Cuatro años después se incorporó al Banco Nacional de Obras Públicas ( Banobras ) como gerente de Estructuración de Financiamiento, especializándose en estructuración y financiamiento de deuda subnacional.

) como gerente de Estructuración de Financiamiento, especializándose en estructuración y financiamiento de deuda subnacional. En 2020 llegó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público , institución en la que ocupó las direcciones generales de Deuda Pública y de Captación. La presidenta Sheinbaum destacó que en ese período colaboró con Rogelio Ramírez de la O . Desde julio de 2023 encabezó la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda.

, institución en la que ocupó las direcciones generales de Deuda Pública y de Captación. La presidenta Sheinbaum destacó que en ese período colaboró con . Desde julio de 2023 encabezó la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda. El 18 de agosto de 2025, tomó posesión como director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y de Nacional Financiera (Nafin).

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