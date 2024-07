Rosa Icela, al Frente de Segob, Asegura Atención a Ciudadanía: 'Trabajaremos con Todas y Todos'

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien ocupará la titularidad de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró hoy 4 de julio de 2024 que trabajará con todas y todos, con eficacia y sensibilidad en la atención de las demandas ciudadanas.

Luego de que este jueves la virtual presidenta electa dio a conocer a cuatro nuevos integrantes de su gabinete, en las instalaciones del Museo Interactivo de Economía (MIDE), Rosa Icela Rodríguez Velázquez ofreció un mensaje en rueda de prensa.

Noticia relacionada: Gabinete de Sheinbaum: Virtual Presidenta Electa Presenta Segunda Parte de su Equipo

La funcionaria, actual secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, agradeció a la virtual presidenta electa la confianza para formar parte del gabinete de su administración, “un gobierno que construirá el segundo piso de la transformación de México”.

Es un privilegio caminar a su lado como primera mujer presidenta en la historia de nuestro país, con usted llegamos todas juntas: abuelas, madres e hijas.

Señaló que una alta responsabilidad como la que se le confía ahora requiere un alto compromiso también.

"Siempre habrá coordinación y diálogo"

Rodríguez Velázquez puntualizó que siempre habrá coordinación y diálogo bajo las directrices "que usted nos marque desde la Presidencia”.

Se comprometió a actuar con respecto y civilidad, en la búsqueda de acuerdos para dar soluciones a las exigencias de la sociedad.

Tengo claro, presidenta Claudia Sheinbaum, que usted realizó en campaña una serie de compromisos que se tienen que cumplir; le daremos valor a la palabra de mujer.

La próxima titular de Gobernación afirmó que se conducirá con honestidad, bajo el lema de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Video: Claudia Sheinbaum Designa a Rosa Icela Rodríguez como Secretaria de Gobernación

‌

Expresó que bajo el mandato de Claudia Sheinbaum se darán buenos resultados porque la futura presidenta recibe un importante legado del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“‌(Recibe) una sólida base que hará posible avanzar en la transformación del país, siempre con apego a lo que establece la Carta Magna para actuar con justicia y con respeto a los derechos humanos”, puntualizó.

¿Quién es Rosa Icela Rodríguez?

Rosa Icela Rodríguez es licenciada en Periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Actualmente cursa la maestría en Ciencias Penales y cuenta con más de 31 años de experiencia en el servicio público local y federal.

A partir de diciembre de 2020 fue designada secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo la primera mujer en la historia de México en ejercer el cargo, mismo que desempeñará hasta el próximo 30 de septiembre.



Historias recomendadas:

Con información de N+

AAE