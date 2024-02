Señalamientos de Desvíos contra Cienfuegos, sin Evidencia: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez, precandidata del PRI, PAN y PRD a la Presidencia de México, reaccionó a los señalamientos contra su coordinador de campaña en Nuevo León, Francisco Cienfuegos, quien es investigado presuntamente por defraudación fiscal y lavado de dinero.

“No tengo ninguna evidencia más que una filtración, más que una posible investigación de que esta persona ya haya sido declarada culpable de lavado de dinero, esta denuncia se hizo desde 2022, parece que hubo una persecución contra diputados locales por parte de Samuel (García), como parte de ese conflicto se da esta denuncia. Él asegura haberse puesto a disposición de las autoridades para que se ampliara la investigación”, dijo la aspirante en conferencia de prensa.

Este jueves, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo en conferencia de prensa que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a Francisco Cienfuegos, por supuesto manejo irregular de recursos.

Aseguró que Cienfuegos desvía recursos a al menos 15 países.

“De esos países que puso, como cuatro ya están en foco rojo de lavado. El simple hecho de que un mexicano deposite dinero en Hong Kong por ejemplo, o en Curazao ya es delito. Entonces ¿Dónde está la autoridad? Por qué no lo han metido al bote bueno 15 países; hay unos que se me hace que ni conocía no es broma hoy googlee Letonia, es un país más chiquito que Santiago Nuevo León”, aseguró.

Xóchitl volverá al Senado

Negó que su intención de regresar al Senado para votar en favor de las reformas del presidente, la distraigan de su campaña.

“No, porque me lleva 1 día de votación, regreso en la mañana a las 11 de la mañana, voto y me salgo, nada más. El tema es y sería antes de la campaña estaría yo dispuesta a ir a votarle el tema de vivienda, el tema de jóvenes construyendo el futuro, el tema de protección animal, el tema de la pensión de adultos mayores, votaría a favor para que no tenga ninguna duda el pueblo de México de mi convicción de apoyar a los más pobres”, agregó.

