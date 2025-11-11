Sheinbaum Explica Iniciativa sobre Revocación de Mandato: “Es Buena Propuesta”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló hoy, 11 de noviembre de 2025, sobre la iniciativa de Revocación de Mandato, el cual está programado para agosto de 2028.

En conferencia de prensa mañanera hoy, la presidenta Sheinbaum aclaró que la Revocación de Mandato ya está en la Constitución, e indicó que es “una buena propuesta” por parte de diputados el adelantarla de 2028 a 2027.

Los diputados, algunos, plantearon una iniciativa de ley para que no se hiciera en 2028 sino en el 2027, que es algo que hay que analizar, no aprobar al vapor, pero es una buena propuesta.

Cabe recordar que el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar presentó un proyecto de dictamen ante la Comisión de Puntos Constitucionales, que reduce de tres a dos años el tiempo establecido para la Revocación de Mandato.

Beneficios de adelantar la Revocación de Mandato

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la propuesta de adelantar un año la Revocación de Mandato plantea un ahorro ya que sería al mismo tiempo que "la otra elección", sin que genere un costo extra al siguiente año.

Ya nada más eso es un argumento suficiente para que se pudiera llevar en el 2027, peor es algo que hay que abrirlo y poner a discusión y no necesariamente aprobarlo.

La titular del Ejecutivo Federal indicó que de no poderse aprobar en el actual periodo de sesiones se revisará en el siguiente.

Recordó que la Revocación de Mandato existe gracias a su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

