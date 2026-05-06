“No le Veo Tanta Importancia”, Dice Sheinbaum por Visita de Isabel Díaz Ayuso a México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló hoy 6 de mayo 2026 sobre la visita de Isabel Díaz Ayuso a México, donde algunos de sus discursos han generado polémica.

El 3 de mayo 2026 Díaz Ayuso llegó al país y en sus redes sociales publicó un mensaje que llamó la atención por la forma en que escribió México: "El Arzobispo Primado de Méjico pide desde Guadalupe por todas las madres de España. Y por la relación de ambas naciones".

Isabel Díaz, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha reunido con políticos y empresarios y ha aprovechado su estancia en México para anunciar inversiones millonarias para Madrid.

Sin embargo, estaba programado un homenaje a Hernán Cortés durante su presencia en México, evento que fue cancelado.

Sheinbaum habla sobre visita de Díaz Ayuso

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum habló sobre la visita de Díaz Ayuso y señaló que "no le veo tanta importancia".

La mandataria enfatizó en que cualquier persona puede venir a México, aunque sobre la presencia de Díaz Ayuso dijo: "Yo no le veo tanta importancia, viene a México a reunirse con líderes políticos de México".

Y aclaró que "ella por venir a México va a minar una relación diplomática, no creo", al responder al cuestionamiento sobre posibles fracturas en la relación diplomática entre México y España.

Sheinbaum Pardo confirmó la cancelación del homenaje a Hernán Cortés, una figura a la que Díaz Ayuso le ha mostrado reconocimiento. "Le midieron al asunto", dijo.

"Como les decía en el discurso (del 5 de mayo): 'quienes creen que hacer un homenaje a Hernán Cortés en México van a ganar, no, están derrotados'", recordó.

Hay una alianza de lo que se llama la derecha internacional, con la derecha mexicana, tienen muchos medios de comunicación, digitales sobre todo.

Por último, cuestionó: "¿para qué viene esta persona a México? ¿A qué la traen? ¿Por qué piensan que eso les va a dar legitimidad aquí?, ¿cómo piensan que les va a dar legitimidad una persona que adora a Hernán Cortés, en México? Están medio trasnochados".

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