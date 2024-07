Sheinbaum Presenta sus Primeras Tres Iniciativas de Reforma Constitucional

Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, y Ernestina Godoy Ramos, quien fungirá como consejera Jurídica en el próximo Gobierno, presentaron la redacción de tres iniciativas de reformas constitucionales que enviarán a la Secretaría de Gobernación (Segob) hoy, 3 de julio de 2024.

En conferencia de prensa, Sheinbaum destacó que se trata de las iniciativas para la Beca Universal para niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas; la Pensión para Mujeres de 60 a 64 años de edad y la iniciativa que establece la no reelección inmediata en cargos como diputaciones y senadurías.

En tanto, Godoy detalló que "son iniciativas que se van a enviar a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, para que se le dé el trámite correspondiente internamente en el Gobierno, sean presentadas y que la próxima Legislatura tenga las condiciones para su discusión”.

Hoy la doctora (Sheinbaum) está firmando el oficio para ser enviado a la secretaria de Gobernación, que verá todo el trámite interno para que sea presentado como iniciativas al Congreso de la Unión.

Beca Universal para estudiantes y pensión para mujeres

Sobre la Beca Universal para estudiantes de educación básica, Sheinbaum recordó que la entrega comenzará en 2025 para alrededor de 6 millones de alumnos de secundaria.

Mientras las pensiones serán para un millón de mujeres en el siguiente año. “En los primeros tres años se estaría cumpliendo con la universalidad”, destacó.

De acuerdo con la redacción de la iniciativa, se propone una adición al artículo 4° que establece que “las mujeres mayores de 60 años y hasta 64 años tendrán derecho a recibir una pensión no contributiva equivalente al menos a la mitad de la pensión establecida en el párrafo anterior”, que especifica la Pensión para Adultos Mayores de 65 años.

“El pueblo no quiere reelección”

Sobre la iniciativa de reforma para la no reelección, que establece que los senadores y diputados del Congreso de la Unión, así como alcaldes y concejales no podrán ser reelectos para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato, la virtual presidenta electa hizo énfasis en que "el pueblo no quiere la reelección".

Al hablar de la razón de la reforma, comentó que sencillamente se trata de retomar lo que históricamente funcionó; “estamos retomando lo que dice la gente y poniéndolo en la Constitución, regresando la Constitución a su redacción original”.

Actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

En otro tema, Sheinbaum Pardo expresó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no está actuando correctamente, pues señaló que invade facultades de otros Poderes y libera delincuentes.

No está actuando correctamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación; está invadiendo facultades de otros Poderes y no está vigilando la construcción de la paz y la seguridad en el país liberando delincuentes.

Por ello hizo referencia a la iniciativa de reforma Judicial, cuyo objetivo es reformar de fondo el sistema judicial y que realmente sea un Poder al servicio del pueblo y la nación, “por eso la elección popular (de jueces, magistrados y ministros), señaló.

Así, dijo que no cree que en particular esté en evaluación la presidenta de la Corte, Norma Piña, sino el Poder Judicial en sí.

