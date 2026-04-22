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Toman Protesta los Nuevos Consejeros del INE; Estarán en el Cargo Hasta el 2035

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La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei tomó protesta a los tres nuevos consejeros que estarán en el cargo por los próximos 9 años

Nuevos Consejeros del INE Toman Protesta; ¿Hasta Qué Año Estarán en el Cargo?

Nuevos Consejeros del INE Toman Protesta; ¿Hasta Qué Año Estarán en el Cargo? Foto: N+

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Esta tarde, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei toma protesta a los tres nuevos consejeros que estarán en el cargo hasta 2035. Se trata de Arturo Manuel Chávez López, Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yassahara Cruz García.

Los nuevos consejeros fueron elegidos anoche en el pleno de la Cámara de Diputados con 334 votos a favor. 

Los tres consejeros ocuparán el cargo a partir del 22 de abril de 2026 al 21 de abril de 2035.

A las 15:15 horas comenzó la sesión extraordinaria con el quorum presente, en donde la presidenta del INE les dio la bienvenida al instituto electoral y leyó la responsabilidad que tienen a partir de ahora con la sociedad.

¿Quiénes son los nuevos consejeros?

Arturo Chávez

  • Maestro en Sociología Política. Actualmente es Director de Talleres Gráficos de México y profesor de tiempo completo definitivo en el Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM.
  • Ha sido titular de la Unidad de Políticas Transversales de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Coordinador de Proyectos Especiales en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y Director General de Ecología y Desarrollo Sustentable de la Delegación Tlalpan.
  • De igual forma, ha sido secretario General de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde también fungió como Coordinador del Centro de Estudios Sociológicos y Jefe de la División de Estudios Profesionales.

Frida Denisse Gómez Puga

  • Licenciada en Derecho por la Universidad de Nuevo León, actualmente cursa la Maestría de Finanzas y Administración. Actualmente es titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas.
  • Fue titular del Departamento de Litigios Constitucionales en el Congreso del Estado de Tamaulipas, Subsecretaria General del Tribunal Electoral de Tamaulipas y Secretaria de Estudio y Cuenta en el mismo Tribunal.
  • Se desempeñó como consejera Electoral de Tamaulipas, donde presidió las comisiones de Acción Afirmativa, Procedimientos Administrativos Sancionadores, Género, Educación Cívica, Candidaturas Independientes, Organización Electoral y Debate Público.

Blanca Yassahara Cruz García

  • Es maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde también obtuvo la licenciatura en Derecho. Actualmente es Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla desde noviembre de 2022.
  • Fue integrante del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral de 2011 a 2022, donde se desempeñó como Vocal de Organización Electoral en juntas distritales en el estado de Puebla y como encargada del despacho en diversas vocalías a nivel distrital y local.
  • Ha participado como ponente en foros sobre procesos electorales, democracia y funcionamiento de instituciones electorales, y cuenta con formación en temas como cadena de custodia, transparencia, cultura cívica y violencia política contra las mujeres en razón de género.

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