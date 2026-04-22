Toman Protesta los Nuevos Consejeros del INE; Estarán en el Cargo Hasta el 2035

Esta tarde, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei toma protesta a los tres nuevos consejeros que estarán en el cargo hasta 2035. Se trata de Arturo Manuel Chávez López, Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yassahara Cruz García.

Los nuevos consejeros fueron elegidos anoche en el pleno de la Cámara de Diputados con 334 votos a favor.

Los tres consejeros ocuparán el cargo a partir del 22 de abril de 2026 al 21 de abril de 2035.

A las 15:15 horas comenzó la sesión extraordinaria con el quorum presente, en donde la presidenta del INE les dio la bienvenida al instituto electoral y leyó la responsabilidad que tienen a partir de ahora con la sociedad.

¿Quiénes son los nuevos consejeros?

Arturo Chávez

Maestro en Sociología Política. Actualmente es Director de Talleres Gráficos de México y profesor de tiempo completo definitivo en el Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM.

Ha sido titular de la Unidad de Políticas Transversales de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Coordinador de Proyectos Especiales en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y Director General de Ecología y Desarrollo Sustentable de la Delegación Tlalpan.

De igual forma, ha sido secretario General de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde también fungió como Coordinador del Centro de Estudios Sociológicos y Jefe de la División de Estudios Profesionales.

Frida Denisse Gómez Puga

Licenciada en Derecho por la Universidad de Nuevo León, actualmente cursa la Maestría de Finanzas y Administración. Actualmente es titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas.

Fue titular del Departamento de Litigios Constitucionales en el Congreso del Estado de Tamaulipas, Subsecretaria General del Tribunal Electoral de Tamaulipas y Secretaria de Estudio y Cuenta en el mismo Tribunal.

Se desempeñó como consejera Electoral de Tamaulipas, donde presidió las comisiones de Acción Afirmativa, Procedimientos Administrativos Sancionadores, Género, Educación Cívica, Candidaturas Independientes, Organización Electoral y Debate Público.

Blanca Yassahara Cruz García

Es maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde también obtuvo la licenciatura en Derecho. Actualmente es Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla desde noviembre de 2022.

Fue integrante del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral de 2011 a 2022, donde se desempeñó como Vocal de Organización Electoral en juntas distritales en el estado de Puebla y como encargada del despacho en diversas vocalías a nivel distrital y local.

Ha participado como ponente en foros sobre procesos electorales, democracia y funcionamiento de instituciones electorales, y cuenta con formación en temas como cadena de custodia, transparencia, cultura cívica y violencia política contra las mujeres en razón de género.

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