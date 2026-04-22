Toman Protesta los Nuevos Consejeros del INE; Estarán en el Cargo Hasta el 2035
N+
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei tomó protesta a los tres nuevos consejeros que estarán en el cargo por los próximos 9 años
COMPARTE:
Esta tarde, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei toma protesta a los tres nuevos consejeros que estarán en el cargo hasta 2035. Se trata de Arturo Manuel Chávez López, Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yassahara Cruz García.
Los nuevos consejeros fueron elegidos anoche en el pleno de la Cámara de Diputados con 334 votos a favor.
Los tres consejeros ocuparán el cargo a partir del 22 de abril de 2026 al 21 de abril de 2035.
A las 15:15 horas comenzó la sesión extraordinaria con el quorum presente, en donde la presidenta del INE les dio la bienvenida al instituto electoral y leyó la responsabilidad que tienen a partir de ahora con la sociedad.
¿Quiénes son los nuevos consejeros?
Arturo Chávez
- Maestro en Sociología Política. Actualmente es Director de Talleres Gráficos de México y profesor de tiempo completo definitivo en el Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM.
- Ha sido titular de la Unidad de Políticas Transversales de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Coordinador de Proyectos Especiales en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y Director General de Ecología y Desarrollo Sustentable de la Delegación Tlalpan.
- De igual forma, ha sido secretario General de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde también fungió como Coordinador del Centro de Estudios Sociológicos y Jefe de la División de Estudios Profesionales.
Frida Denisse Gómez Puga
- Licenciada en Derecho por la Universidad de Nuevo León, actualmente cursa la Maestría de Finanzas y Administración. Actualmente es titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas.
- Fue titular del Departamento de Litigios Constitucionales en el Congreso del Estado de Tamaulipas, Subsecretaria General del Tribunal Electoral de Tamaulipas y Secretaria de Estudio y Cuenta en el mismo Tribunal.
- Se desempeñó como consejera Electoral de Tamaulipas, donde presidió las comisiones de Acción Afirmativa, Procedimientos Administrativos Sancionadores, Género, Educación Cívica, Candidaturas Independientes, Organización Electoral y Debate Público.
Blanca Yassahara Cruz García
- Es maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde también obtuvo la licenciatura en Derecho. Actualmente es Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla desde noviembre de 2022.
- Fue integrante del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral de 2011 a 2022, donde se desempeñó como Vocal de Organización Electoral en juntas distritales en el estado de Puebla y como encargada del despacho en diversas vocalías a nivel distrital y local.
- Ha participado como ponente en foros sobre procesos electorales, democracia y funcionamiento de instituciones electorales, y cuenta con formación en temas como cadena de custodia, transparencia, cultura cívica y violencia política contra las mujeres en razón de género.
Historias recomendadas:
- Edith Guadalupe: Vinculan a Proceso por Feminicidio a Jesús “N”, Vigilante en Revolución 829
- La Actriz Sandra Echeverría Es Demandada por la Fundadora de Metaexchange, Acusada por Fraude