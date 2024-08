Video | Sheinbaum Reacciona a Fecha en la que Recibirá Constancia como Presidenta Electa

Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó hoy 6 de agosto de 2024 a la fecha que dio a conocer la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, para entregarle la constancia que la acredita como Presidenta Electa de México.

El pasado lunes, Mónica Soto dijo que la sesión en la que se discuta la entrega de la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum "se tiene contemplada para llevarse a cabo el próximo miércoles 14 de agosto. Posterior a esto y en su caso aprobado dicho dictamen, convocaré a la sesión solemne para la entrega de la constancia de mayoría que se llevaría a cabo el jueves 15 de agosto".

Sheinbaum manda mensaje tras apoyo electoral

Claudia Sheinbaum destacó en un video publicado en sus redes sociales que la entrega de la constancia representa "el reconocimiento como presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos y el 1 de octubre estaré tomando posesión, con la banda presidencial, como la primera mujer presidenta de México para el periodo 2024-2030".

Les recuerdo que ganamos la elección con casi 36 millones de votos, con poco más de 30 puntos arriba del segundo lugar. El pueblo de México claramente dio un mandato: que continúe la Cuarta Transformación en la vida pública iniciada por el presidente López Obrador.

El @TEPJF_informa, informó el día de ayer que el 15 de agosto recibo la constancia de Presidenta Electa de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 2024-2030. Aquí les informo. pic.twitter.com/3FGZTa8Ae8 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 6, 2024

Virtual presidenta electa prevé que avancen reformas

La virtual presidenta electa dijo que el TEPJF tiene que ratificar el número de legisladores que le corresponden a cada partido político. "Les recuerdo que hay 300 diputados y diputados electas y 200 que se distribuyen de manera proporcional, los que llamamos los 200 plurinominales".

Además, explicó que en el caso del Senado son dos por estado, un senador de la primera minoría "y una lista que se distribuye como representación proporcional".

En los últimos años se han seguido las mismas reglas establecidas en la Constitución y en las leyes electorales. Eso es lo que dijo del pueblo de Mexico: el número de votos que le corresponden a cada partido político.

Sin embargo, Sheinbaum Pardo señaló que la oposición reclama una sobrerrepresentación, "lo cual es completamente falso".

En cambio, resaltó que "lo único que tiene que hace del tribunal es lo mismo que se ha seguido en las últimas elecciones y asignar los diputados y diputadas que le corresponden a cada partido político".

Una vez que haga esto el tribunal, a partir del 1 de septiembre estará conformada la Cámara de Diputados y la de senadores, y como lo ha establecido el INE tenemos una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y una mayoría muy importante en la de Senadores. Esto significa que vamos a seguir avanzando en estas reformas que representan más justicia, libertades y más democracia para el pueblo de México. Ese fue el mandato popular del 2 de junio.

Por último, Claudia Sheinbaum aseguró que luego de recibir la constancia de mayoría, que la acredita como presidenta electa de México el próximo 15 de agosto, mantendrá, "como siempre, mi compromiso con ustedes agradeciéndoles: no voy a defraudar, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México".

