Alerta Presidencial por Simulacro Nacional: ¿Por Qué Sonó Más de Una Vez en mi Celular?

Cerca de 80 millones de celulares reprodujeron al unísono la alerta sísmica al mediodía de este viernes 19 de septiembre como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025. El característico sonido puso nervioso a más de uno.

La alerta sísmica fue acompañada de un mensaje enviado a celulares que llevaba por título "Alerta presidencial". "ESTO ES UN SIMULACRO", fueron las primeras palabras que leyeron los mexicanos.

"Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema de Alerta del Gobierno de México como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025", decía el mensaje de alertamiento.

Este sistema de alertamiento llegó para quedarse. A partir de este viernes será permanente, lo que permitirá alertar a la población no solo de terremotos, sino de otros fenómenos que pueden presentarse en el territorio nacional.

¿Quién envió la alerta a los celulares?

Iniciativa de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el sistema fue desarrollado y diseñado en colaboración con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y fue implementado por Altán Redes, AT&T y Telcel, tres de los principales operadores de telefonía móvil del país.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el alertamiento en los celulares permitirá que incluso en zonas rurales se pueda alertar a la población y con ello se tomen precauciones ante fenómenos naturales como los sismos, los cuales no son predecibles.

“Es muy importante, porque el nivel de penetración del celular, o sea la cantidad de personas que tenemos un celular, ya es muy alta en nuestro país, incluso en zonas rurales. Entonces a lo mejor no tienes una alarma cerca de tu casa o no sonó la alarma del sistema estatal, pero sí tienes un celular en donde te alertan”, dijo la mandataria.

¿Por qué sonó dos veces la alerta en celulares?

Durante el Segundo Simulacro Nacional 2025, algunos usuarios de telefonía recibieron dos veces el mensaje de alertamiento. "Alerta presidencial 2025-09-19 12:00 ESTO ES UN SIMULACRO", fue la notificación que apareció en sus teléfonos celulares.

Esto se debe a que se trató de una prueba de la funcionalidad del nuevo sistema de alerta, lo que permitió a las autoridades corroborar la emisión de este.

