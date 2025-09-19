¿Qué es la Alerta Presidencial? Sonido y Mensaje Asusta a Mexicanos Durante Simulacro Hoy

Durante el segundo Simulacro Nacional muchas personas se asustaron porque a su celular llegó un mensaje de alerta presidencial, pero ¿Qué es? No te preocupes, que acá te contamos su significado y cómo fue el sonido que se escuchó en muchos teléfonos hoy 19 de septiembre 2025 en México.

Recordemos que este viernes 19 de septiembre se llevó a cabo el Simulacro Nacional 2025 en todo el país, por eso anteriormente ya te dijimos por qué no sonó la alerta sísmica en tu celular, pues estaba previsto que un mensaje le llegará a todas las personas que cuentan con telefonía móvil en el país.

¿Qué es Alerta Presidencial?

La alerta presidencial no es más que el mensaje que le debió llegar a todos los mexicanos a sus celulares, con motivo de la realización del simulacro de hoy 19 de septiembre 2025, el cual se lleva a cabo para rendir homenaje a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, y para crear una cultura de prevención y así la gente salga a tiempo y pueda resguardarse en un lugar seguro ante un temblor.

Uno de los planes que tiene el Gobierno de México para prevenir a la población por la llegada de un sismo es enviar la alerta sísmica por celular, a través de un mensaje y sonido que la gente debe empezar a identificar, pero que durante el simulacro asustó a muchas personas.

¿Qué decía el mensaje de alerta presidencial hoy?

La alerta sísmica que llegó a celulares tenía la fecha de hoy y la hora en que inició el Simulacro Nacional (12:00 del mediodía, tiempo del centro). Y el mensaje era el siguiente: "Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025".

Pese que el sonido y el mensaje de la alerta presidencial sorprendió a más de una personas, la idea es que este alertamiento llegue a todos los celulares en caso de que haya un sismo real en México, para que así la gente tenga algunos segundos para poder ponerse a salvo.

