¿Va a Temblar Hoy 19 de Septiembre 2025 en México? UNAM Aclara Probabilidad de Sismo

Nos encontramos en fechas de mucha celebración, pero también de temor pues muchas personas se preguntan si va a temblar hoy, esto debido a los tres sismos que ocurrieron un 19 de septiembre en México, por eso acá te decimos que probabilidad hay de que ocurra un temblor en 2025, de acuerdo con información de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México).

A raíz del sismo que sucedió el 19 de septiembre de 1985, autoridades de la Ciudad de México rendirán un homenaje a las víctimas de dicho temblor, por eso en una nota ya te dijimos dónde y qué hora será el evento, donde también habrá un concierto gratis.

¿Hoy 19 de septiembre va a temblar en México?

El 19 de septiembre de 1985, 2017 y 2022 se registraron tres sismos de magnitud 7 o mayor en varias partes de México, que dejaron severos daños en las estructuras de varios edificios y miles de muertos.

Después de la tragedia, varios mitos y creencias empezaron a ir a la alza, dando a entender que en septiembre siempre tiembla en alguna parte del país, sobre todo en la CDMX. Por eso, científicos y expertos de la UNAM descubrieron que la vibraciones de la tierra tienen miles de variables, incluyendo magnitud, epicentro, clasificación, entra otras. Ante esto, la probabilidad de que ocurra un sismo el 19 de setiembre 2025 es del 0.000000005 por ciento.

Además, la Gaceta de la UNAM menciona en un articulo publicado el jueves 18 de septiembre 2025 que la CDMX y el país son zonas sísmicamente activas, y la posibilidad de que acontezca un temblor importante está presente en cualquier momento, y no está limitada a un mes en específico.

¿Qué va a pasar este 19 de septiembre 2025 en México?

Debido a que es prácticamente imposible predecir la llegada de un sismo, lo que sí va a ocurrir este viernes 19 de septiembre en México es el segundo Simulacro Nacional 2025, por eso en una nota ya te dijimos a qué hora es, la lista de estados donde va a sonar la alerta sísmica y el mensaje que llegará a los celulares de muchas personas en México derivado de la simulación de un temblor en el país.

La hipótesis de temblor del 19 de septiembre 2025 en México viene justamente para fortalecer la cultura de Protección Civil y así saber qué hacer en caso de sismo. Se espera que el Simulacro Nacional durante solo unos minutos y que las personas puedan volver a sus actividades cotidianas.

Ahora que está aclarado que es prácticamente imposibles saber si va a temblar este 19 de septiembre en México, lo único que se puede hacer es fomentar la cultura de prevención, para que la gente salga a tiempo y pueda resguardarse en un lugar seguro ante un sismo o terremoto.

