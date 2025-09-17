¿A Qué Hora Sonará la Alerta Sísmica el 19 de Septiembre 2025 en Celulares y Altavoces en CDMX?

Todo está listo para la realización del segundo Simulacro Nacional de 2025, con motivo del aniversario de los temblores de 1985 y 2017, y acá te decimos a qué hora sonará la alerta sísmica el viernes 19 de septiembre en los celulares y altavoces de la CDMX.

Durante la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, las autoridades mexicanas dieron a conocer los detalles del protocolo que tiene el objetivo de fortalecer la prevención y la respuesta ante emergencias en todo el país.

Por ello, para que cuentes con la mejor información posible sobre el Simulacro Nacional del 19 de septiembre 2025, previamente te contamos cómo será el sonido de alertamiento en los celulares y cómo saber si tu dispositivo recibirá la alarma sísmica.

Hipótesis del Simulacro Nacional del 19 de septiembre 2025

La hipótesis de emergencia en el segundo simulacro del año será un sismo de magnitud 8.1, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, aunque en otras entidades el ensayo se hará sobre un huracán e inundación.

“En su mayoría vamos a tener una. Hipótesis de sismo de 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, pero habrá otras entidades federativas que harán una hipótesis de huracán o por inundación”, dijo Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de protección civil.

La hipótesis de temblor en el Simulacro Nacional del 19 de septiembre 2025 tendrá incidencia en la Ciudad de México (CDMX), Guerrero, Morelos, Jalisco, Colima, Oaxaca, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

¿A qué hora es el Simulacro Nacional 2025?

La alerta sísmica del simulacro del 19 de septiembre 2025 comenzará a sonar a las 12:00 horas, tiempo de CDMX, en todos los altavoces de la Ciudad de México, Edomex, Puebla, Oaxaca, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos y Tlaxcala.

Además, la alarma por sismo llegará por un mensaje de emergencia a más de 80 millones de celulares. Mientras que el sonido se replicará en más de 100 estaciones de radio en AM y FM y 11 televisoras comerciales.

¿Cómo activar la alerta sísmica en el celular?

El mensaje llegará automáticamente a todos los celulares que cuenten con red 2G, 3G, 4G y 5G durante el Simulacro Nacional del 19 de septiembre 2025, y no se requiere descargar aplicaciones, además de que no funciona como mensaje de texto, pues se muestra como una alerta de emergencia, por lo que será recibido por los dispositivos incluso si están en modo silencioso, bloqueado o durante una llamada.

De acuerdo con las autoridades, algunos teléfonos previos a marzo de 2023 y a marzo de 2024, podrían presentar problemas para recibir el mensaje de alerta el día del Simulacro Nacional 2025. Lo que sí deben hacer las personas es activar las alertas de emergencia en el celular manualmente, así se hace:

En Android:

Ajustes Notificaciones Ajustes avanzados Alertas de emergencia inalámbricas Activar

En el sistema operativo iOS, puedes activar las notificaciones así:

Configuración Notificaciones Activar alertas gubernamentales

