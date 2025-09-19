¿Por Qué No Sonó Alerta Sísmica en mi Celular? Esto Debes Hacer para Recibir Mensaje por Sismo

Se realizó el Simulacro Nacional del 19 de septiembre 2025 en México, en el cual se escuchó la alerta sísmica en millones de celulares, sin embargo, algunos dispositivos no recibieron el mensaje de prueba por el supuesto temblor, y a continuación te decimos algunas de las razones por las que pudo suceder esto y qué hacer para activar esta notificación por sismo.

Previo al protocolo de este viernes, que tiene el objetivo de fortalecer la prevención y la respuesta ante emergencias en todo el país, las autoridades informaron que el mensaje de la alerta sísmica llegaría por primera vez a más de 80 millones de teléfonos móviles en busca de advertir a más personas en caso de un sismo.

Sin embargo hay diferentes razones por las que algunos dispositivos no recibieron el mensaje de alerta sísmica durante el Simulacro Nacional de este 19 de septiembre 2025, por lo que las personas se preguntan qué pasó y si este alertamiento debe de activarse para recibirlo.

¿Cómo es el mensaje de la alerta sísmica en celular?

En punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México, millones de mexicanos pudieron visualizar en las pantallas de su teléfono móvil un mensaje de prueba con motivo del segundo Simulacro Nacional de 2025. Este decía lo siguiente:

Mensaje de Prueba. Este es un mensaje para probar el Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del simulacro nacional llevado a cabo el día 19/09/2025.

En el caso de los celulares de la marca iPhone, apareció como una "Alerta Presidencial", ya que así está configurada la señal, sin embargo, las autoridades de México están trabajando con Apple para que esto pueda cambiarse.

Además del mensaje, se emitió un fuerte sonido para alertar a las personas durante el Simulacro Nacional

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en el celular?

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, informó previamente que algunos celulares configurados antes de marzo 2023 no recibirían la alerta sísmica, sin embargo se trata de un porcentaje muy reducido de dispositivos. Estas son otras razones por las que no llegó el mensaje de emergencia:

Celular sin red . El dispositivo debe contar con red 2G, 3G, 4G o 5G para poder recibir la alerta sísmica, por lo que si te encontrabas en un lugar sin señal es muy probable que no te llegara.

. El dispositivo debe contar con red 2G, 3G, 4G o 5G para poder recibir la alerta sísmica, por lo que si te encontrabas en un lugar sin señal es muy probable que no te llegara. Celular apagado . La alerta sísmica suena en los teléfonos aunque esté en silencio, bloqueado o durante una llamada, sin embargo si el dispositivo está apagado no hay forma de que te llegue.

. La alerta sísmica suena en los teléfonos aunque esté en silencio, bloqueado o durante una llamada, sin embargo si el dispositivo está apagado no hay forma de que te llegue. No se activaron las alertas de emergencia en el celular . La mayoría de celulares tiene esta configuración predeterminada, sin embargo se recomienda corroborar que estén activadas las alertas inalámbricas.

. La mayoría de celulares tiene esta configuración predeterminada, sin embargo se recomienda corroborar que estén activadas las alertas inalámbricas. Celular fuera de la zona de riesgo. Las alertas sísmicas en el celular están configuradas para advertir solo a las personas que se encuentran en la zona de riesgo, en este caso del posible temblor.

¿Qué hacer para activar la alerta sísmica en el celular?

Para poder recibir el mensaje de emergencia tu celular en caso de sismo en México, debes verificar que las alertas inalámbricas estén activadas, estos son los pasos que debes seguir en el sistema operativo Android:

Ajustes Notificaciones Ajustes avanzados Alertas de emergencia inalámbricas Activar

En iOS, se activan así:

Configuración Notificaciones Activar alertas gubernamentales

En caso de que la alerta sísmica no haya llegado a tu teléfono celular y tengas duda sobre cómo activarlas, puedes llamar al número 079, en el cual te brindarán orientación personal sobre tu caso.

