Presunto Segundo Tirador en Caso Colosio Se Reserva Su Derecho a Declarar

Jorge Antonio 'N', el presunto segundo tirador del homicidio del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue presentado ante un juez penal del Estado de México.

Fuentes federales informaron que el detenido se reservó el derecho a rendir su declaración preparatoria.

Jorge Antonio 'N' fue detenido el pasado fin de semana, en Tijuana, Baja California y trasladado al Centro Federal de Reinserción Social número uno, conocido como El Altiplano.

Se informó que, durante la audiencia, el agente del ministerio público federal lo acusó del delito de homicidio calificado.

Video: Detienen a Jorge Antonio Sánchez Ortega, Presunto Segundo Tirador de Luis Donaldo Colosio

Se reserva su declaración

Además, se negó a rendir su declaración preparatoria. Su abogado defensor solicitó al juez penal la duplicidad del término constitucional, por lo que será el próximo sábado cuando se determine su situación jurídica.

A Jorge Antonio 'N' se le considera como el presunto segundo tirador en el homicidio de Luis Donaldo Colosio, ocurrido el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas.

Esto a partir de que la chamarra que usaba ese día tenía manchas visibles de sangre y presuntamente dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio, que le realizó la entonces PGR. Sin embargo, fue dejado en libertad.

Mientras que Mario Aburto Martínez, el asesino material, fue detenido y cumple una sentencia de 45 años de prisión.

Historias recomendadas:

Con información de Mario Torres

ICM