Proponen en la Cámara de Diputados Castración Química contra Quienes Cometan Delitos Sexuales

El PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para inhibir el deseo sexual a través de la castración química, de aquellos que cometan delitos sexuales.

¿Cuál es el objetivo de este proyecto de iniciativa? A través de un esquema preventivo buscar la reducción de la líbido e inhibir el deseo sexual a través de la aplicación de tratamientos químicos hormonales reversibles, que es la castración química, que es el título

Así lo dijo, en conferencia de prensa, el priista Israel Betanzos, quien señaló que esta iniciativa, que también presentó en 2010 cuando fue diputado local en la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, busca aplicarse a personas que hayan sido sentenciadas por delitos sexuales.

Aquellas personas que hayan sido sentenciadas en un proceso penal, sentencia firme por delitos de este carácter sexual. ¿Qué son los delitos que castigará este esquema de iniciativa? Aquellos delitos de carácter sexual que se comentan contra menores de edad, como el turismo sexual, la pederastia, así como el abuso sexual, violación e incesto

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, citadas por el legislador, en 2024 se superaron los 65 mil casos de violaciones y denuncias por delitos de carácter sexual. Y fueron los estados de México, Chihuahua, Ciudad de México y Nuevo León los que registraron el mayor índice delictivo en esta materia.

Video: Diputado Propone Castración a Agresores Sexuales

Buscan inhibir al infractor

Explicó que esta propuesta de reformas al Código Penal Federal incluye a la Secretaría de Salud, para que determine el tipo específico de tratamiento y la vía del suministro de este.

No tiene daños secundarios, es un tratamiento que va de los seis meses a los tres años y lo que hace es inhibir el apetito sexual, es una pastilla que se entrega y la pastilla será la que diga precisamente la Secretaría de Salud

Recordó que este procedimiento médico de la castración química ya se implementa en países como Alemania, Estados Unidos, España, Corea del Sur, Dinamarca, Rusia y, recientemente, Italia.

Con información de Héctor Guerrero

ICM