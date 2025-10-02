¿A Qué Hora Inicia Evento en Zócalo CDMX el Domingo 5 de Octubre 2025? Duración Estimada

Este 5 de Octubre de 2025 el Zócalo de Ciudad de México albergará un evento gratuito al que están convocados todos los mexicanos. Para no perder ningún detalle, en N+ detallamos la hora de inicio, duración y todo lo que hay que saber.

Dada la proximidad de la fecha, te contamos ¿Qué Habrá en el Zócalo CDMX el 5 de Octubre 2025? Así Será el Evento Este Domingo.

Al tratarse de un evento masivo, es importante que las personas que decidan asistir cumplan medidas de seguridad y protección civil que permitan priorizar la integridad de todos los asistentes.

¿A qué hora inicia el evento gratuito en el Zócalo este 5 de octubre de 2025?

Este 5 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a todos los mexicanos a reunirse en el Zócalo de Ciudad de México para celebrar su primer año de Gobierno. Este evento marca la culminación de encuentros regionales que realizó en días previos en distintos puntos del país.

La cita es a las 11:00 horas del domingo en la explanada de la Plaza de la Constitución para participar del ejercicio de rendición de cuentas, en la que la mandataria de México hará un balance de los aciertos y retos de su Gobierno desde que llegó a Palacio Nacional.

Aunque no se ha confirmado la duración total del evento, se prevé que dure alrededor de dos horas. Toda vez que el mensaje y la ceremonia en la que la presidenta rindió su Primer Informe de Gobierno de Gobierno ante el Congreso de la Unión tuvo esa extensión.

A diferencia de su antecesor, que convocaba al AMLO-Fest en el que participan distintas agrupaciones culturales y musicales, hasta ahora no se tiene información de presentaciones que acompañan el evento político.

La cita es en el Zócalo de CDMX a las 11:00 horas del 5 de Octubre 2025. Foto: Cuartoscuro.

¿Quiénes pueden acudir al Evento de Claudia Sheinabum en el Zócalo CDMX?

Al tratarse de una invitación universal, cualquier persona se puede sumar al evento siempre que cumpla con las recomendaciones de Protección Civil para eventos masivos, tales como:

Usar bloqueador solar e hidratarse de manera constante

En caso de acudir con niños y adultos mayores, no descuidarlos

No obstaculizar áreas de circulación o evacuación

Acordar un punto de reunión con familiares y amigos en caso de extravío

No llevar objetos punzocortantes, pirotecnia, bebidas alcohólicas o animales de compañía

En caso de emergencia atender las indicaciones de las autoridades del Gobierno de Ciudad de México

Se prevé que personal del Gabinete de Claudia Sheinbaum, la acompañe durante el mensaje que dirigirá a la Nación.

¿Qué temas abordará Claudia Sheinbaum en su mensaje del Domingo 5 de Octubre de 2025?

Si bien aún no se han detallado los temas que tocará en su discurso de celebración por el primer año de Gobierno.

Al tratarse de un mensaje de rendición de cuentas, abordaría los avances en seguridad, programas sociales, economía y reformas.

A un año de gobierno, los invito a reunirnos una vez más el domingo 5 de octubre a las 11 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. pic.twitter.com/kV9g021GJV — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 26, 2025

