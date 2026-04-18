¿Qué Pasó Hoy 18 de Abril en Carretera México-Querétaro Dirección CDMX?

La mañana de hoy sábado 18 de abril se registra intensa carga vehicular sobre la autopista México-Querétaro, en dirección hacia la Ciudad de México, lo que ha provocado avances lentos para cientos de automovilistas.

De acuerdo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe), hasta el momento no se reportan incidentes mayores en este tramo con dirección a la capital del país. Sin embargo, el organismo señaló que la circulación presenta alta afluencia vehicular, por lo que recomendó a los conductores manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener la distancia entre vehículos.

Las autoridades indicaron que este incremento en el tránsito podría estar relacionado con el flujo habitual de fin de semana, lo que genera saturación en distintos puntos de esta importante vía de comunicación que conecta el centro del país con la región del Bajío.

Más temprano, en el kilómetro 54, pero en dirección hacia Querétaro, se registró un incidente que también impactó la circulación. En ese punto, una camioneta se incendió, lo que obligó a la reducción de carriles mientras se realizaban las labores de atención.

Al lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos, quienes trabajaron para sofocar el fuego y evitar mayores riesgos a los automovilistas que transitaban por la zona. Debido a estas maniobras, se generó carga vehicular adicional en ese tramo.

Aunque el incendio fue controlado, las afectaciones al tránsito persistieron durante varias horas, mientras se realizaban las labores de retiro del vehículo siniestrado.

Autoridades reiteraron el llamado a los conductores a mantenerse informados sobre las condiciones de la autopista y extremar precauciones para evitar accidentes.

Historias recomendadas: