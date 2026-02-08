¿Qué Pasó Hoy, Domingo 8 de Febrero 2026 en la Autopista México-Cuernavaca?

La mañana de hoy domingo 8 de febrero se registró la volcadura de una pipa sobre la autopista México–Cuernavaca, a la altura del municipio de Xochitepec, en el estado de Morelos, lo que ha provocado severas afectaciones viales en la zona.

De acuerdo con información difundida a través de redes sociales por la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, el accidente ocurrió en el kilómetro 109 de la autopista, una de las principales vías de comunicación entre el centro del país y el estado de Morelos. Tras el percance, cuerpos de emergencia se movilizaron de inmediato para atender la situación y prevenir mayores riesgos.

¿Hay personas fallecidas?

Elementos de Protección Civil, así como personal de auxilio y seguridad, trabajan en el sitio para controlar el incidente, realizar las labores de retiro de la unidad siniestrada y garantizar la seguridad de los automovilistas que transitan por la zona. Debido a estas maniobras, se mantiene una reducción de carriles, lo que ha generado intenso tráfico y largas filas de vehículos en ambos sentidos.

Hasta el momento, las autoridades han informado que no se reportan personas fallecidas a consecuencia del accidente. Sin embargo, se recomienda a los conductores extremar precauciones, atender las indicaciones del personal en el lugar y, de ser posible, utilizar vías alternas para evitar mayores contratiempos.

Historias recomendadas: