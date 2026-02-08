Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 8 de Febrero 2026

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 8 de febrero de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este domingo se prevén complicaciones viales.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje. Foto: Cuartoscuro.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

02:33 horas. Se restablece la circulación con reducción de carriles en el Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), km 1, dirección CDMX; continúan maniobras por el accidente y se registra carga vehicular.

01:10 horas. Cierre total a la circulación en el Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), km 1, dirección CDMX, por choque de costado entre tractocamiones y derrame de diésel.

00:38 horas. Restablecida la circulación en la autopista Barranca Larga–Ventanilla, km 93; el tramo opera con normalidad, aunque continúan labores de atención sin afectar carriles.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 123+800, de la carretera Ent. La Tinaja-Cosoleacaque. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/jAf1wICOJV — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 8, 2026

00:18 horas. Restablecida la circulación en la autopista Córdoba–Veracruz, km 8, dirección Córdoba, tras ser atendido el incidente; el tramo opera con normalidad.

00:11 horas. Cierre parcial de circulación en Veracruz por accidente vial cerca del km 123+800 de la carretera Ent. La Tinaja–Cosoleacaque. Atienda indicación vial.

