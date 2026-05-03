¿Qué Pasó Hoy, Domingo 3 de Mayo en Autopista México-Cuernavaca Dirección CDMX?

La tarde de hoy domingo 3 de mayo se registra carga vehicular en la autopista México–Cuernavaca, con dirección a la Ciudad de México, debido al retorno de vacacionistas previo al término del periodo vacacional este lunes 4 de mayo.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe), el incremento en el flujo de vehículos se presenta en diversos puntos de la vía, lo que ha generado tránsito lento en tramos clave de esta autopista que conecta el centro del país con el sur.

La dependencia detalló que uno de los puntos con mayor afectación se ubica en el kilómetro 24, a la altura de la incorporación al Viaducto Elevado Tlalpan, donde se reporta importante concentración de automovilistas que buscan ingresar a la capital. Asimismo, se registra carga vehicular en el kilómetro 38, a la altura del Parador Parres, otro de los tramos con mayor afluencia durante fines de semana y periodos vacacionales.

Ante estas condiciones, Capufe exhortó a los conductores a disminuir la velocidad, respetar los señalamientos viales y manejar con precaución, con el objetivo de evitar accidentes y agilizar el flujo vehicular en la medida de lo posible.

Tráfico también en la Cuernavaca-Acapulco

Además, las autoridades reportaron carga vehicular en la autopista Cuernavaca–Acapulco, específicamente en el kilómetro 98 con dirección a Cuernavaca. Este punto también presenta tránsito lento debido al regreso de vacacionistas que se desplazan hacia la zona centro del país.

El aumento en la circulación es común durante el cierre de periodos vacacionales, cuando miles de personas retornan a sus lugares de origen. Por ello, las autoridades recomiendan a los usuarios anticipar sus tiempos de traslado, mantenerse informados sobre las condiciones del tránsito y seguir las indicaciones del personal carretero.

Se prevé que la afluencia vehicular continúe durante las próximas horas conforme avance el regreso masivo hacia la Ciudad de México.

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