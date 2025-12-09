¿Qué se Sabe del Presunto Agresor de Sexoservidoras en Calzada de Tlalpan?

Un grupo de trabajadoras sexuales en la Ciudad de México ha manifestado su preocupación y exigido protección ante la presencia de un hombre que presuntamente las agrede y tortura después de solicitar sus servicios.

La denuncia volvió a visibilizarse tras un incidente ocurrido el pasado 8 de diciembre, cuando dos sexoservidoras trans vandalizaron la camioneta de un hombre en la alcaldía Tlalpan para exigir justicia, luego de afirmar que al menos dos de ellas habían sido violentadas por él.

Ese día, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) habrían detenido al sospechoso; sin embargo, las mujeres pidieron que se les entregara, acción que no ocurrió.

A partir de este hecho, organizaciones y colectivas de la zona han alertado que no se trata de un episodio aislado, sino de un posible agresor serial que ataca de manera constante a trabajadoras sexuales trans.

¿Qué se sabe del presunto agresor que opera en Tlalpan y Cuauhtémoc?

Según los primeros reportes, el hombre de entre 45 y 50 años de edad, de complexión media, se acerca a las víctimas fingiendo ser un cliente habitual. Testigos señalan que después de contratar un servicio íntimo, el sujeto priva de la libertad brevemente a las mujeres, las tortura y posteriormente huye.

Colectivas de la zona aseguran que al menos cinco mujeres trans habrían sido atacadas bajo un modus operandi similar en las inmediaciones de la calzada de Tlalpan, en los límites de las alcaldías Tlalpan y Cuauhtémoc.

Ante las denuncias, las autoridades capitalinas mantienen abierta una carpeta de investigación que incluye la revisión de cámaras de videovigilancia, entrevistas con posibles testigos y la recopilación de testimonios de víctimas para identificar plenamente al presunto agresor y esclarecer los hechos. Las trabajadoras sexuales han solicitado mayor presencia policiaca y medidas de protección mientras avanza la investigación.

