Pipa de Gas Pierde el Control en Pendiente y Choca contra Casa en Naucalpan, Edomex

El conductor de una pipa de gas perdió el control de su unidad cuando circulaba por una pendiente la tarde de este martes 9 de diciembre de 2025 y se impactó contra una casa en calles del municipio de Naucalpan, Estado de México.

Las autoridades acudieron a la zona, sin que se reportaran heridos, todo quedó solo en un gran susto para los vecinos y en los graves daños a la estructura de dos domicilios.

En la colonia San Juan Totoltepec, ubicada en el municipio de Naucalpan, Estado de México, el conductor de una pipa de gas perdió el control de la unidad y terminó incrustado en dos viviendas.



Así es como una pipa sufrió los estragos de una pendiente tan inclinada en calles de Naucalpan. Foto: N+



¿Cómo fue que chocó pipa de gas en casas de Naucalpan hoy?

Debido a las pendientes tan inclinadas en la calle López Mateos, de la Colonia San Juan Totoltepec, en Naucalpan, Estado de México, el conductor de una pipa de gas LP perdió el control de la unidad y terminó por perder el control incrustado en una vivienda.

Como consecuencia del impacto, la estructura de la casa terminó severamente afectada, después que la pipa chocara con todo el peso.

El conductor de la pipa de gas accidentada informó a las autoridades de Naucalpan que perdió el control de la unidad. Al menos dos viviendas resultaron dañadas, una vivienda aledaña y una casa en sus ladrillos que terminaron totalmente abiertos por el impacto.

Piden que gasera pague daños en viviendas afectadas por choque de pipa

Mariana Rodríguez, dueña de casa afectada por el choque de pipa en Naucalpan pide a la gasera involucrada que se responsabilice de los daños.

Dicen que el camión del gas agarró y se estampó y lo bueno fue que paró en mi casa. Sí venía llena. Estamos hablando con las personas de la gasera y el seguro para que obviamente nos cubra todos los gastos

Ante la emergencia, policías municipales y servicios de emergencia llegaron hasta esta zona, el percance ocurrió desde el mediodía, sin embargo, por la complejidad del terreno con sus pendientes inclinadas, se extendieron tanto las labores. Afortunadamente una grúa pudo retirar la pipa de la zona.

