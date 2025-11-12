Camión que Explotó en Mexicali Era de Silza, Dueña de Pipa Involucrada en Tragedia de Iztapalapa

La explosión de un camión con tanques de gas provocó pánico entre automovilistas y transeúntes en Mexicali, Baja California. No obstante, se reveló que dicha unidad de carga pertenece a la empresa Silza, dueña de la pipa que estalló en Iztapalapa, Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el camión repartidor circulaba a la altura de la calzada Héctor Terán Terán cuando una presunta falla en el motor provocó fuego. Lo anterior causó que algunos cilindros explotaran y salieran disparados como proyectiles.

A través de redes sociales, se dieron a conocer varios videos en los que se observa el momento exacto en el que el camión queda envuelto en llamas y los neumáticos de la unidad salen volando por la vialidad.

Las autoridades indicaron que el chofer de 23 años de edad logró salir a tiempo y resultó ileso. La emergencia fue atendida por Bomberos y Protección Civil. No obstante, el estallido causó daños en negocios, casas y autos que estaban cerca del lugar del incidente.

Camión que explotó en Mexicali pertenece a Silza

Luego de darse a conocer este accidente que provocó pánico en Mexicali, las autoridades comenzaron con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

Además, se dio a conocer que la unidad siniestrada pertenece a Silza, la misma empresa transportadora responsable de la explosión de la pipa que explotó en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre, accidente que dejó 32 personas fallecidas y más de 50 lesionados.

Hasta el momento, Silza no ha emitido ningún comunicado respecto a los hechos ocurridos con la explosión del camión con tanques de gas en Mexicali. Sin embargo, los vecinos piden que este caso no quede impune, ya que el siniestro puso en peligro la vida de muchas personas.

