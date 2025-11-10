Familiares de Víctimas de la Explosión en Iztapalapa Acusan Falta de Apoyo de la Gasera

A dos meses de la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, los familiares de las víctimas mortales aseguran que no han recibido apoyo o indemnización por parte de la empresa gasera responsable de la unidad que provocó el trágico accidente.

Este lunes 10 de noviembre se cumple otro mes de aquel día en el que las vidas de miles de personas cambiaron para siempre. Los familiares de Eduardo Noé Morales García, conocido como “El Profe Noé”, acudieron al memorial localizado debajo del distribuidor vial.

Lo anterior, porque este día, el maestro estaría cumpliendo 55 años de edad.

El día de hoy es su cumpleaños, entonces, hoy venimos a recordarlo, a dejarle unas flores nada más

Eduardo era padre de familia. Además de dar clases a nivel secundaria, también era docente de bachillerato. De hecho, el día del accidente en Iztapalapa, el profesor iba de un trabajo a otro cuando lo sorprendió la explosión.

¿Por qué no han recibido apoyo de la gasera?

Los hermanos de Noé indicaron a N+ que no han recibido apoyo por parte de Silza, la empresa gasera que estaba a cargo de la pipa que volcó el 10 de septiembre.

No hay respuesta respecto a lo que es la gasera no sabemos, no tenemos respuesta, dijo José Erick

Asimismo, señaló que han recibido la ayuda por parte de otras instituciones, por ejemplo, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), no obstante, los representantes de la empresa no se han acercado a ellos.

Nos ha apoyado la fiscalía, aunque sí se ha tardado también bastante, pero respecto a lo que es la gasera no tenemos aún una respuesta

José aseguró que con su familia por el caso del profe Noé, nadie ha tenido acercamiento. Además, refirió que el apoyo legal es clave, pero es muy caro sostener los servicios de un profesional.

Nunca se han acercado, entiendo que hay que manejarlo con un abogado, pero la verdad es que es costoso

Sin embargo, asegura que su familia está dispuesta a reunir los recursos para conseguir justicia y que la muerte de Noé no quede impune.

Pregunta: ¿Estarían dispuestos como otras familias a tener que invertir en un abogado?) Sí, la verdad es que sí, se tiene que hacer porque no puede quedar impune esta situación

Una víctima sigue hospitalizada

La explosión de la pipa de gas en Iztapalapa dejó además 51 personas lesionadas dadas de alta de hospitales, únicamente Yaneth Guadalupe Guerrero López, de 22 años, permanece hospitalizada.

En el lugar de la explosión, colectivos colocaron un tendedero de pañuelos bordados con los nombres de las víctimas de la explosión, así como mensajes en los que piden que todas las personas afectadas y las que lamentablemente perdieron la vida, no deben ser olvidadas.

