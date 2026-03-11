“Quería Despedirme”: Ángel Llamó a su Esposa Mientras Estaba Atrapado Tras Derrumbe de Edificio

Ángel David Miranda Mendoza, de 42 años, relató los momentos de angustia que vivió antes y durante el tiempo que permaneció atrapado entre los escombros tras el derrumbe del edificio número 124 en San Antonio Abad, en la Ciudad de México, ocurrido el pasado 9 de marzo.

En entrevista con N+, Miranda Mendoza recordó que tras el colapso, grandes piezas de concreto quedaron sobre su cuerpo, lo que le impedía moverse con facilidad. Aun así, logró retirar algunas piedras para alcanzar su celular y hacer una llamada que pensó sería la última.

“Todo se vino abajo muy rápido. No pudimos reaccionar. Cuando cayeron los pisos que teníamos encima, empezamos a desplomarnos hacia abajo; colapsó todo. Yo corrí con un poco de suerte porque, después del golpe en la cabeza, el concreto solo me aplastó el cuerpo”, narró.

Llama a su esposa a su celular para despedirse

Entre los escombros, Ángel David tomó su teléfono y marcó a su esposa para despedirse, convencido de que no lograría sobrevivir.

“Saqué mi celular y le marqué a mi esposa para despedirme porque pensé que iba a morir ahí. Mientras hablábamos, ella me dijo: ‘¿Sabes qué? Cuélgame y salte de ahí. Yo sé que tú puedes salir’. Entonces revisé qué tan grave estaba. Toqué mi frente con la mano izquierda y vi la sangre. La verdad me espanté mucho”, contó.

Edificio colapsado en que quedó atrapado Ángel David Miranda Mendoza.

Al recordar ese momento, Miranda Mendoza confesó que realmente pensó que no sobreviviría. Durante la llamada con su esposa, alcanzó a despedirse de ella y de sus hijos.

“Le dije que los amaba, que me quería despedir de ella y de mis hijos. Ella me repetía que saliera, que yo sabía cómo hacerlo. Cuando vi tanta sangre me aterré, pensé que no tenía oportunidad y que no podía moverme. Pero me obligué a hacerlo. También gracias a mis compañeros que me dieron esperanza, porque hicieron un hueco y lograron iluminar; por ahí vi el camino para salir”, indicó.

Así fue su rescate de entre los escombros

A pesar de lo sucedido, comenzó a retirar las piedras que lo presionaban y trató de abrirse paso entre los restos del edificio. Minutos después recibió una llamada, era uno de sus compañeros, quien buscaba ubicarlo para iniciar el rescate.

“Me llamó uno de mis compañeros y me pidió mi ubicación, dónde estaba y cómo estaba. Le dije más o menos por dónde, que estaba en el sótano”, explicó.

Logró salir por su propio esfuerzo, ya que los rescatistas no podían acceder directamente hasta donde se encontraba.

“Me encontraron rápido por una orilla del lado izquierdo, pero yo tuve que salir solo porque no podían entrar por mí. Quité piedras, hice un camino y salí por ahí. Ya al final me jalaron. Creo que ahí perdí el conocimiento un rato porque me arrastraron”, relató.

