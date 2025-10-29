¿Quién es Simón Levy y en Dónde Está? Perfil y Datos Sobre la Detención del Empresario

Este miércoles 29 de octubre 2025, la fiscalía de la CDMX informó que Simón Levy fue detenido como resultado de una alerta migratoria activada debido a los viajes al extranjero de la persona detenida.

La Fiscalía CDMX solicitó la activación de alertas migratorias y cooperación internacional, lo que llevó a la emisión de una Ficha Roja por parte de Interpol

La detención es por la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, relacionadas con procesos penales distintos.

Primer caso, diciembre 2021: Delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra por la construcción de un inmueble que violaba la normatividad.

Segundo caso, noviembre 2021: Amenazas y daño en propiedad ajena doloso. Acumuló 5 inasistencias a audiencias judiciales entre diciembre de 2021 y octubre de 2022. Se libró orden de aprehensión, la cual permanece vigente.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó que Simón “N” fue detenido en Portugal este martes 28 de octubre, y hoy, compareció ante la autoridad judicial portuguesa.

VIDEO: Fiscalía de CDMX Confirma Detención de Simón Levy en Portugal, ¿De Qué lo Acusan?

¿Quién es Simón Levy?

Su nombre completo es Simón Levy-Dabbah

Nació en la Ciudad de México

De acuerdo con su página, en 2013 fue reconocido como Young Global Leader del World Economic Forum .

. Emprendedor global del Foro Mundial de Emprendedores (World Entrepreneurship Forum).

Líder Global del Foro Mundial Urbano 2015 y miembro de la “Global Agenda Councils” para la planeación del transporte del futuro del Foro Económico Mundial.

Su pagina lo define como: "apasionado de los negocios internacionales"

Creó Latinasia, empresa líder en el desarrollado inversiones y exportaciones entre Asia y América Latina

empresa líder en el desarrollado inversiones y exportaciones entre Asia y América Latina Licenciado en Derecho con especialidad en Comercio Exterior, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Fue nombrado Subsecretario de Turismo del Gobierno federal en diciembre de 2018 hasta mayo de 2019 , durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. También fue miembro del equipo de transición del entonces Jefe de Gobierno electo de la CDMX, Miguel Ángel Mancera . Después lo nombró en diciembre de 2012 como director de la Empresa Paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México “Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México”; hoy PROCDMX S.A. de C.V.,

del entonces . Después lo nombró en diciembre de 2012 como director de la Empresa Paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México “Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México”; hoy PROCDMX S.A. de C.V., Fue el primer abogado mexicano en obtener, en 2005, su permiso de trabajo en la República Popular China para prestar servicios como abogado en ese País.

Historias recomendadas: