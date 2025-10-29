Confirman que Simón Levy fue Detenido en Portugal con Fines de Extradición

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que Simón Levy fue detenido en Portugal con fines de extradición. El arresto ocurrió el pasado martes 28 de octubre, según información proporcionada por la Fiscalía General de la República a través de las oficinas de Interpol México y Portugal.

Al día siguiente de su detención, el 29 de octubre, Levy compareció ante la autoridad judicial portuguesa, donde fue informado de sus derechos. El imputado optó por enfrentar el proceso formal de extradición conforme a la legislación portuguesa. Actualmente, se encuentra sujeto a medidas cautelares de permanencia y control de identidad, conocidas en Portugal como Termo de Identidade e Residência, mientras las autoridades verifican su situación de nacionalidad y resuelven su entrega a México.

La detención responde a dos órdenes de aprehensión vigentes en México, ambas derivadas del incumplimiento reiterado de Levy a audiencias judiciales en procesos penales distintos.

El primer proceso investiga delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra por irregularidades en la construcción de un inmueble. La autoridad judicial emitió la orden de aprehensión después de que el imputado no asistiera a dos audiencias programadas en agosto de 2022 y agosto de 2025. Esta inasistencia provocó que quedara sin efecto el amparo que previamente le había sido otorgado.

El segundo caso se relaciona con amenazas y daño en propiedad ajena doloso. En este proceso, la orden de aprehensión fue librada luego de que Levy no compareciera a cinco audiencias celebradas entre diciembre de 2021 y octubre de 2022.

Como consecuencia de estas órdenes de aprehensión, la Fiscalía de la Ciudad de México solicitó la activación de alertas migratorias y cooperación internacional. Este procedimiento resultó en la emisión de una Ficha Roja por parte de Interpol, mecanismo diseñado para garantizar la localización y conducción de personas buscadas ante las autoridades del país requirente.

La Fiscalía capitalina señaló que continuará realizando las gestiones necesarias para cumplir con las resoluciones judiciales. El objetivo es garantizar la conducción del imputado ante la justicia mexicana, así como proteger el derecho de las víctimas a acceder a la verdad y a la reparación del daño.

Historias recomendadas:

CT