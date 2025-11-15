Realizan en Pachuca, Hidalgo, el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos

Música, color y tradición dieron vida a la séptima edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos celebrado en Pachuca, Hidalgo.

La riqueza natural, cultural y la herencia ancestral de los 177 pueblos mágicos estuvo presente en cada danza, traje típico, comida y artesanía que mantienen la tradición de cada región del país.

Mayra, una artesana de Acaxochitlán, Hidalgo, explica su trabajo:

Mis bordados son en lana y en punto de cruz y puedo hacer las mañanitas o quexquémetl, o las blusas

Por su parte Guadalupe Candelario, artesano de Comala, Colima, señaló:

Las máscaras son elaboradas de madera, de colorín, galeana o, son máscaras con figuras de animales que pertenecen a la danza de los morenos

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo de México, indicó sobre el Tianguis:

Hay pabellón cultural, gastronómico, medicina tradicional, Hecho en México. Tenemos un incremento del 16% de visitantes extranjeros, porque la experiencia en México es única

El olor a tamales, café y tortillas recién hechas te llevan hasta Veracruz donde Teresa Velázquez, cocinera tradicional de Papantla prepara las deliciosas 'untaditas'.

Pues ahorita traemos unas ‘untaditas’ de tomate, chile verde y chile seco, y espolvoreado de pipián, y el pulacle, el atole morado, es lo que venimos a ofrecer ahora, a venderlos, y mole de pata de puerco

Fortalecimiento de economía local

Este tianguis busca fortalecer la economía local y promover la visita a los destinos turísticos que mantienen la identidad y tradición de los 32 estados del país.

Datos del sector turístico revelan que en los pueblos mágicos hay 80 mil negocios familiares y que más de 10.7 millones de personas dependen directamente del turismo.

Con información de Bertha Alfaro

