CFE: Habrá Aumento en el Pago de Luz a Partir del 1 de Noviembre en Estos 9 Estados

El subsidio de verano en el servicio eléctrico, destinado exclusivamente al uso doméstico, concluye este 31 de octubre en varias entidades del país. Este apoyo tiene como propósito aliviar los costos derivados del uso intensivo de ventiladores, refrigeradores y aires acondicionados durante los meses más calurosos del año.

De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la tarifa con subsidio se aplica “a los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, individualmente a cada residencia, apartamento o vivienda, considerada de alto consumo o que por las características del servicio así se requiera”.

El periodo de aplicación del beneficio abarca los seis meses consecutivos más cálidos del año, determinados por el suministrador con base en la Ley de la Industria Eléctrica y las observaciones termométricas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En el caso de la tarifa 1F, que se otorga a zonas donde la temperatura media mensual alcanza al menos los 33 grados, el subsidio concluirá el 31 de octubre de 2025. A partir del 1 de noviembre, los recibos de luz registrarán un ajuste, por lo que los usuarios podrían notar un incremento en sus pagos.

¿En qué estados habrá un aumento de cobro en el recibo de luz?

Los estados donde dejará de aplicarse el subsidio son:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Nayarit

Tamaulipas

Las familias que superen el consumo promedio establecido por la CFE comenzarán a notar un aumento en su factura eléctrica, mientras que los hogares con consumo moderado mantendrán tarifas similares a las del año anterior.

Cabe recordar que la eliminación del subsidio ocurre cada año al finalizar la temporada de altas temperaturas, cuando disminuye el uso de aparatos de enfriamiento. Por ello, la CFE recomienda a los usuarios revisar su recibo para identificar si el cambio afectará su economía en los próximos meses.

