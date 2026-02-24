Reforma Electoral de Sheinbaum Impactaría al Partido Verde, Advierte Carlos Puente

El coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Carlos Puente, afirmó que la propuesta de la reforma electoral que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum podría impactar de manera significativa la vida de su partido.

Carlos Puente, coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados:

“De lo que se está hablando no es tanto una reforma electoral, yo le llamaría una reforma político-electoral con las modificaciones de la integración del Congreso, de los recursos, de todo ello y que son temas sensibles para nuestro partido, por eso se tiene que valorar al interior del instituto político, porque verdaderamente para nosotros hay cosas que sí pudieran cambiar drásticamente la vida de nuestro instituto político”.

Por ello, informó que su partido esperará conocer el documento definitivo que envíe la presidenta, antes de fijar una postura final formal.

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo un esfuerzo por lograr un acuerdo sobre la reforma electoral con el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados:

“La presidenta está haciendo un esfuerzo institucional por lograr un acuerdo con los grupos parlamentarios aliados, todavía no se puede señalar que haya un acuerdo o no, vamos a esperar la presentación de la iniciativa, el ambiente es de aliados todavía, yo repito, es un desarreglo, desacuerdo temporal, institucional”.

Afirmó que esto no pone en riesgo la alianza política y electoral rumbo al 2027 y 2030.

