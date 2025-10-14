Resultados Loteria Nacional Hoy: Lista de Ganadores del Sorteo Mayor 3988 y Premios

Este martes 14 de octubre de 2025 se realiza el Sorteo Mayor 3988 de la Lotería Nacional que conmemora al Heroico Colegio Militar que se creó el 11 de octubre de 1923. Si decidiste comprar "cachito" y quieres saber si eres uno de los afortunados, en N+ te compartimos la lista de números ganadores de la Lotería Nacional de hoy 14 de Octubre 2025, así como todos los resultados.

A las 20:00 horas de este martes iniciará la transmisión en vivo de la Lotería Nacional a través de su canal de Youtube. Allí los "Niños Gritones" darán a conocer cada uno de los números que resultaron ganadores, así como los premios que obtuvieron.

Todos los martes se celebra el Sorteo Mayor, en el que participan 60 mil "billetes" (números) que van del 00001 al 60,000. En éste se reparte un total de 66 millones 99 mil pesos repartidos en 18,760 premios.

Si te perdiste el Sorteo Zodiaco, puedes consultar a los ganadores en Resultados Lotería Nacional Hoy 12 de Octubre 2025: Lista de Ganadores del Sorteo Zodiaco 1722, así como ¿Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional 12 de Octubre 2025? Ganador de Sorteo Zodiaco.

Números ganadores del Sorteo Mayor del 14 de Octubre de 2025: Resultados

El listado de la Lotería Nacional con los números ganadores del Sorteo Mayor 3988 podrás encontrarlo a continuación. Los resultados se reflejarán a partir de las 20:00 horas.



El número 41788 obtiene premio de 21, 000, 000

El número ***** obtiene premio de 2,550,000

El número 04473 obtiene premio de 900, 000

El número 26576 obtiene premio de 240, 000

El número 43280 obtiene premio de 240, 000

El número 46429 obtiene premio de 240, 000

El número 52907 obtiene premio de 240, 000

El número 46326 obtiene premio de 120, 000

El número 58463 obtiene premio de 120, 000

El número 01744 obtiene premio de 120, 000

El número ***** obtiene premio de 120, 000

El número ***** obtiene premio de 120, 000



¿Dónde ver En Vivo el Sorteo Mayor 3988 de la Lotería Nacional?

La transmisión del Sorteo Mayor 3988 de este martes 14 de octubre de 2025 se puede seguir en vivo en el canal de Youtube de la Lotería Nacional. Específicamente en el apartado de Sorteos Tradicionales.

Es necesario ubicar el "Sorteo Mayor 3988: “Aniversario del Heroico Colegio Militar 11 de Octubre".

¿Cuánto puedo ganar en el Sorteo Mayor 3988?

En el Sorteo Mayor 1 de cada 3 gana, por lo que:

Si compraste las tres series del Sorteo Mayor, cuyo costo es de mil pesos, puedes ganar el Premio Mayor de 21 millones de pesos.

Si compraste una serie del Sorteo Mayor, puedes ganar hasta 7 millones de pesos.

Si adquiriste un Cachito del Sorteo Mayor puedes ganar 350 mil pesos.

De acuerdo con información de la Lotería, dos series del Sorteo Mayor son impresas y se pueden adquirir en los expendios y vendedores ambulantes de los billetes de Lotería Nacional. Mientras que la tercera se encuentra a la venta exclusivamente a través de medios electrónicos.

¿Cómo saber si gané en el Sorteo Mayor 3988 de la Lotería Nacional?

Lista de Premios

La forma más común de revisar, es a través de la lista de premios. Ésta se puede consultar en expendios de Lotería Nacional al día siguiente del sorteo.

Verificador de cachitos

Para verificar a través del "Verificador de Cachitos" se deben colocar los datos requeridos en el Verificador de Premios.

Redes Sociales

En las cuentas oficiales de la Lotería Nacional se publican diariamente los resultados de todos los sorteos.

Historias Recomendadas