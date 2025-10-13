¿Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional 12 de Octubre 2025? Ganador de Sorteo Zodiaco

El Sorteo Zodiaco 1722 se realizó en homenaje del décimo aniversario del la Denominación de Origen del Mezcal de Puebla, y si compraste un cachito o una serie, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de Lotería Nacional del 12 de octubre de 2025 y cómo consultar la mascarilla con la lista de boletos ganadores.

Una nueva rifa se llevó a cabo este domingo y en una nota previa te traemos los resultados con los números ganadores, además de que también puedes consultar los del Sorteo Superior 2860, realizado el pasado viernes 10 de octubre 2025 y los estados donde cayó el premio mayor del mismo.

¿Cuál es el premio mayor de Lotería Nacional 12 de octubre 2025?

El premio mayor del Sorteo Zodiaco 1722 de la Lotería Nacional del 12 de octubre 2025 fue de 7 millones de pesos para una serie única, además de que se sortearon dos premios a los segundos lugares de 1.1 millones de pesos. Estas son las formas de ganar:

Con una serie del Sorteo Zodiaco puedes ganar el monto total del premio mayor de 7 millones de pesos .

puedes ganar el monto total del . Un cachito del Sorteo Zodiaco tiene la oportunidad de ganar hasta 350 mil pesos.

Video. Conoce los Resultados del Sorteo Zodiaco 1722 de la Lotería Nacional del 12 de Octubre del 2025

El Sorteo Zodiaco se lleva a cabo los días domingo de cada semana y participan 120 mil números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se divide en 1 serie. La bolsa total que se juega es de 24 millones 42 mil 600 pesos repartidos en 22,622 premios. Estos son los principales:

Premio Mayor: 7 millones de pesos para una serie única

Dos segundos lugares: 1.1 millones de pesos

Dos terceros lugares: 176 mil pesos

2 ganadores de 88 mil pesos

2 ganadores de 61,600 pesos

2 ganadores de 52,800 pesos

3 ganadores de 44 mil pesos

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional 12 de octubre 2025?

El número ganador del Sorteo Zodiaco 1722 de la Lotería Nacional fue Aries 0473, el cual se llevó el premio mayor de 7 millones de pesos. La serie única de este boleto se vendió a través de medios electrónicos.

Por otra parte, los dos segundos premios de 1.1 millones de pesos cada uno fueron para los números Aries 6091 y Aries 2857. Estos números ganadores del segundo lugar de la Lotería Nacional 12 de octubre 2025 cayeron en los siguientes lugares:

Aries 6091 . La serie única de este boleto se vendió en el Expendio Local No. 601, “Zamora Lotería”, establecido en Insurgentes No. 444, Col. Roma Sur en CDMX .

. La serie única de este boleto se vendió en el Expendio Local No. 601, “Zamora Lotería”, establecido en Insurgentes No. 444, Col. Roma Sur en . Aries 2857. El único boleto fue remitido para su venta a la Agencia Expendedora en Mérida, Yucatán.

Por último, los ganadores de los terceros premios de 176 mil pesos del Sorteo Zodiaco 1722 fueron para Piscis 8783 y Sagitario 6696, los cuales se vendieron en su única serie de la siguiente manera:

Piscis 8783 . El único boleto fue entregado para su distribución por conducto de la Subgerencia de Expendedores.

. El único boleto fue entregado para su distribución por conducto de la Subgerencia de Expendedores. Sagitario 6696. La serie única de este boleto se vendió en la Agencia Expendedora en Delicias, Chihuahua.

¿Cómo consultar mascarilla de Lotería Nacional Sorteo Zodiaco 1722?

Todos los boletos ganadores se pueden consultar en la mascarilla con la lista oficial de premios, aproximaciones y terminaciones del Sorteo Zodiaco 1722 en PDF en este enlace: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1722.pdf. Lo único que debes hacer es buscar el signo zodiacal del billete y el número. Si aparece el número de tu billete estará acompañado con la cifra del premio que ganaste. Si no aparece significa que no ganaste ningún premio.

En caso de que desees comprobar directamente si tu boleto fue ganador de algún premio de la Lotería Nacional 12 de octubre 2025, solo tienes que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Zodiaco". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 12 de octubre 2025. Ingresa tu número de billete y signo. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

