¿Dónde Cayó Premio Mayor de Lotería Nacional 10 de Octubre 2025? Resultados Sorteo Superior 2860

Se realizó el tradicional juego de los viernes de la Lotería Nacional este 10 de octubre 2025 celebrando el aniversario del Colegio Nacional del Notariado, por lo que en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de 17 millones de pesos y cómo consultar los resultados del Sorteo Superior 2860 en PDF.​

Durante los últimos días semana hubo varios juegos que dejaron a varios ganadores en la Lotería Nacional mexicana, por eso en una nota te mostramos la lista de premios del Sorteo Mayor y los resultados del Sorteo Zodiaco de esta semana.

Video: Resultado Premio Mayor Sorteo Zodiaco 1721 de la Lotería Nacional de Hoy 5 de Octubre del 2025

Nota relacionada: Cae Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional 1721 en Culiacán, Sinaloa

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional 10 de octubre 2025?

En los resultados Sorteo Superior 2860 de la Lotería Nacional, jugado el 22 de agosto 2025, el número ganador del premio mayor fue el 08552. Hay que tomar en cuenta que para llevarse los 17 millones de pesos era necesario comprar dos series (cada serie con valor de 8 millones 500 mil pesos), las cuales distribuyeron en los siguientes lugares:

La serie 1 fue puesta a su venta en Ciudad de México, expendio local 1027.

La serie 2 fue puesta a su venta en Mérida, Yucatán.

Mientras que el segundo premio, de un millón 440 mil pesos, fue para el número 08375. La serie 1 fue puesta a su venta en Ciudad de México, expendio local 1032, y la serie 2 fue puesta en venta en Oaxaca.

Video: Resultado Premio Mayor Sorteo Superior 2860 de la Lotería Nacional de Hoy 10 de Octubre 2025

Nota relacionada: Resultados de la Lotería Nacional Hoy 10 de Octubre 2025: Números Ganadores Sorteo Superior 2860

¿Cómo ver en PDF la lista de resultados del Sorteo Superior 2860 del 10 de octubre 2025?

La lista completa de premios se puede checar en línea en la página oficial de la Lotería Nacional de México. En el siguiente enlace puedes ver los resultados del sorteo en PDF y todos los números ganadores.

Ahora que si lo que quieres es buscar si tu boleto resultó ganador en el Sorteo Superior 2860 de la Lotería Nacional, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto.

En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior".

Selecciona la fecha del sorteo en que participaste.

Ingresa tu número de billete.

Da clic en "buscar".

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería Nacional?

El siguiente juego de la Lotería Nacional mexicana es el Sorteo Zodiaco 1722, mismo que se realiza el próximo domingo 12 de octubre 2025 y el premio mayo entrega un total de 7 millones de pesos.

Para el premio mayor y todas las personas que su número salió ganador en la lista de premios del Sorteo Superior 2860 de la Lotería Nacional, tienen hasta 60 días naturales para reclamar el cobro del dinero y reintegros de billetes.

