Resultados Lotería Nacional Hoy 12 de Octubre 2025: Lista de Ganadores del Sorteo Zodiaco 1722

Antes de arrancar la semana, muchas personas tienen la oportunidad de ganar hasta 7 millones de pesos y para conocer al triunfador es momento de checar los resultados de la Lotería Nacional de hoy 12 de octubre 2025, por eso en N+ te mostramos el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Zodiaco 1722 de este domingo.

Para que la gente todo el dinero que se puede ganar durante alguno de los próximos sorteos de la Lotería Nacional, en una nota te mostramos los resultados de la Lotería Nacional 15 de septiembre 2025 y la lista de números ganadores de la Lotería Nacional del 5 de octubre 2025, día en que se realizó el anterior Sorteo Zodiaco 1721.

Video: Mujeres son Captadas Jugando Lotería Durante Inundación en Monterrey

¿A qué hora es el sorteo de la Lotería Nacional hoy?

El sorteo de la Lotería Nacional de este domingo 12 de octubre se realizó a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Nota relacionada: Resultados de la Lotería Nacional Hoy 10 de Octubre 2025: Números Ganadores Sorteo Superior 2860

Como ya es costumbre. además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy domingo.

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor del Sorteo Zodiaco 1722 de hoy?

El boleto ganador del premio mayor es el número, que asciende a una cifra de 7 millones de pesos para quienes compraron una serie completa.

Para el segundo lugar , también hay un buen premio, pues se lleva a casa la cantidad de 1.1 millones de pesos. De ahí la cifra va a la baja conforme al número de ganadores que acierten en este popular juego.

Video: Resultados Sorteo Mayor 3987 de la Lotería Nacional de Hoy 7 de Octubre del 2025

¿Cuáles son los resultados de la Lotería Nacional 12 de octubre 2025?

Para todos los que no pudieron seguir la transmisión en vivo de la Lotería Nacional de México, a continuación les dejamos la lista de números ganadores del Sorteo Zodiaco 1722 de este domingo:

El número obtiene premio de 7,000,000.00 pesos

pesos El número obtiene premio de 1,100,000.00 pesos

El número obtiene premio de 1,100,000.00 pesos

El número obtiene premio de 176,000.00 pesos

El número obtiene premio de 176,000.00 pesos

El número obtiene premio de 88,000.00 pesos

El número obtiene premio de 88,000.00 pesos

El número obtiene premio de 61,600.00 pesos

El número obtiene premio de 61,600.00 pesos

El número obtiene premio de 52,800.00 pesos

El número obtiene premio de 52,800.00 pesos

El número obtiene premio de 44,000.00 pesos

El número obtiene premio de 44,000.00 pesos

El número obtiene premio de 44,000.00 pesos

El número obtiene premio de 35,200.00 pesos

El número obtiene premio de 35,200.00 pesos

El número obtiene premio de 35,200.00 pesos

El número obtiene premio de 26,400.00 pesos

El número obtiene premio de 26,400.00 pesos

El número obtiene premio de 26,400.00 pesos

El número obtiene premio de 26,400.00 pesos

Nota relacionada: ¿Dónde Cayó Premio Mayor de Lotería Nacional 10 de Octubre 2025? Resultados Sorteo Superior 2860

¿Cómo ver la lista de premios del Sorteo Zodiaco de hoy domingo con los resultados?

La lista completa de números ganadores del Sorteo Zodiaco 1722 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen buscar su boleto de la Lotería Nacional de hoy 12 de octubre 2025, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Zodiaco". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete y signo zodiacal que te tocó. Da clic en "buscar".

Historias recomendadas: