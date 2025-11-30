Resultados Lotería Nacional Hoy 30 de Noviembre 2025: Lista de Ganadores Sorteo Zodiaco 1728

Hoy, como cada domingo, se celebra el Sorteo Zodiaco en el que participan 120 mil billetes por cada uno de los 12 signos del Zodiaco. La bolsa repartible es de 24 millones 42 mil 600 pesos en distintos premios. Si compraste cachito, en N+ te compartimos los resultados del Sorteo Zodiaco 1728 y la lista completa de ganadores de este domingo.

La edición de este domingo conmemora el 87 aniversario de la Creación y Promulgación del Estatuto Jurídico de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado en 1938 por Lázaro Cárdenas del Río.

Será en punto de las 20:00 horas cuando inicie el sorteo en el edificio de la Lotería Nacional, simultáneamente comenzará la transmisión en vivo, que se puede seguir desde el canal oficial de Youtube.

Si eres un fiel comprador de "cachitos" y te perdiste el Sorteo Zodiaco del pasado 23 de Noviembre, te damos a conocer los resultados, además del Sorteo Mayor del pasado 25 de Noviembre.

Números ganadores Sorteo Zodiaco de Lotería Nacional 1728: Resultados

La lista completa de ganadores del Sorteo Zodiaco 1728 de la Lotería Nacional que conmemora a la Federación de Sindicatos y Trabajadores al Servicio del Estado, se refleja en la página web de la Lotería a partir de las 21:00 horas.

Sin embargo, a continuación hallarás un listado con los premios por signo y monto.

El número 2556 obtiene 7,000,000.00 pesos (Premio Mayor) - Acuario

El número 4324 obtiene 1,100,000.00 pesos (Segundo Premio) - Escorpión

El número 9256 obtiene 1,100,000.00 pesos - Capricornio

El número 9387 obtiene 176,000.00 pesos - Tauro

El número 8180 obtiene 176,000.00 pesos - Sagitario

El número 4427 obtiene 88,000.00 pesos - Leo

El número 9071 obtiene 88,000.00 pesos - Aries

El número 2563 obtiene 61,600.00 pesos - Capricornio

El número 9619 obtiene 61,600.00 pesos - Sagitario

El número 6598 obtiene 52,800.00 pesos - Acuario

El número 9279 obtiene 52,800.00 pesos - Acuario

El número 0309 obtiene 44,000.00 pesos - Leo

El número 6943 obtiene 44,000.00 pesos - Sagitario

El número 9171 obtiene 44,000.00 pesos - Acuario

El número 8304 obtiene 35,200.00 pesos - Cáncer

El número 3253 obtiene 35,200.00 pesos - Sagitario

El número 0765 obtiene 35,200.00 pesos - Sagitario

El número 5553 obtiene 26,400.00 pesos - Sagitario

El número 6792 obtiene 26,400.00 pesos - Sagitario

El número 3970 obtiene 26,400.00 pesos - Sagitario

El número 1129 obtiene 26,400.00 pesos - Aries

¿Cómo ver en vivo el Sorteo Zodiaco 1728 de la Lotería Nacional?

La transmisión del Sorteo Zodiaco 1728 de este domingo 30 de noviembre de 2025 se puede seguir en vivo a través del canal de Youtube de la Lotería Nacional.

Para ello, sólo debes tener ubicado el apartado de Sorteos Tradicionales, específicamente el 1728, "Creacionistas y Publicación Estatuto Jurídico de la FSTE".

¿Cómo saber si gané en Sorteo Zodiaco 1728 del 30 de noviembre?

Hay tres formas de consultar si tu "cachito" resultó entre los premiados de este domingo 30 de noviembre de 2025:

Lista de Premios: Se consulta en los expendios de Lotería Nacional al día siguiente del sorteo. Verificador de cachitos: Se deben colocar los datos requeridos en el Verificador de Premios de la página web de la Lotería Nacional. Redes Sociales: En las cuentas oficiales de la Lotería Nacional también se publican diariamente los resultados de todos los sorteos.

¿Cuánto cuesta un "cachito" del Sorteo Zodiaco?

Un cachito tiene un costo de 20 pesos

El costo de una serie (20 cachitos) es de 400 pesos



Historias Recomendadas