Revelan Engaño por Compra de Ventiladores durante Pandemia por COVID-19

En la conferencia matutina de hoy, 24 de octubre de 2024, Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, dio a conocer que hubo un engaño en la compra de ventiladores durante la pandemia por COVID-19.

Precisó que el presunto engaño en la compra de ventiladores médicos en la emergencia sanitaria fue una operación realizada por el entonces Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Uno de los casos implica a la empresa Viva Enterprise, de origen británico, que no entregó todos los ventiladores. Mientras que los de la marca Phillips presentaron fallas por liberar gases potencial riesgosos para la salud.

En breve más información.

