Del Campo a la Ciudad en CDMX: Alcaldías Donde Habrá Frutas y Verduras Muy Baratas Hoy

En distintas alcaldías podrás comprar verduras y frutas a precios accesibles; te compartimos las ubicaciones y a partir de qué hora estará Del Campo a tu Ciudad

Una mujer comprando verduras.

Del Campo a la Ciudad estará en distintas alcaldías de CDMX para ofrecer productos frescos baratos. Foto: X, @Direj_PCGAM

Del Campo a la Ciudad estará hoy, 24 de octubre de 2025, en varias alcaldías de la CDMX, donde podrás encontrar frutas y verduras frescas muy baratas. En N+ te contamos cuáles son los puntos de venta y el horario. 

Esta iniciativa impulsada busca fortalecer la economía local, promover el comercio justo y garantizar el acceso a alimentos nutritivos a precios accesibles para todas las familias.

No vayas a olvidar tus bolsas reutilizables o carritos de mandado, con el fin de reducir el uso de plástico y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Iztapalapa y alcaldías donde estará Del Campo a tu Ciudad hoy

A partir de las 10:00 de la mañana estarán habilitados los siguientes puntos de venta para adquirir productos frescos:

  • Iztacalco: Campamento 2 de Octubre, Av. Juan N. Álvarez entre Montoya y 2 de Agosto.
  • Xochimilco: Tepoztlapa, Lucerna Sur esquina Cerrada de las Torres.
  • Benito Juárez: Parque de los Venados (Dr. Vértiz y Víctor Hugo), colonia Portales.
  • Cuauhtémoc: Obrera, esquina Manuel Jothon y San Antonio.
  • Iztapalapa: Barrio San Miguel, Parque Faisán, entre Isidro Cámara y Torres Quintero.
  • La Magdalena Contreras: Tierra Colorada, esquina Metropolitana y Estacas.
  • Milpa Alta: San Bartolomé Xicomulco, Av. 5 de Mayo (junto al Banco del Bienestar).

El programa Del Campo a la Ciudad ayuda a pequeños comerciantes a vender de forma directa sus cosechas, sin intermediarios. Ofrecen frutas, verduras, legumbres y otros alimentos de temporada, encontrarás precios más bajos.  

 

