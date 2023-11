‘Es Chueco a Todas Luces’: AMLO Sobre Amparo Concedido a 'El Nini'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), criticó hoy 28 de noviembre que Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini, detenido en Culiacán, Sinaloa, y señalado como presunto jefe de seguridad de Los Chapitos, haya obtenido una suspensión para evitar su extradición a Estados Unidos.

El 24 de noviembre, la jueza del juzgado cuarto de distrito, en materia de amparo de la CDMX, María del Carmen Sánchez Cisneros, frenó la extradición de ‘El Nini’ a Estados Unidos, al concederle una suspensión provisional.

Al respecto, durante su conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, López Obrador consideró como "muy lamentable" la forma en la que se llevó a cabo el proceso judicial de El Nini.

Se detiene (a El Nini) y una jueza, casi al momento de la detención, le ofrece el amparo para que no sea extraditado, qué es eso; si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la corte y el consejo de la Judicatura de qué se trata. ¿Esto es derecho? Esto es chueco a todas luces.