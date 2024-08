AMLO Reconoce Contradicciones en Asesinato de Héctor Cuén y Mantiene Respaldo a Rubén Rocha

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reconoció que existen contradicciones en la investigación por el asesinato de Héctor Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y diputado federal electo.

La declaración de López Obrador se dio después de que la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que detectó una serie de irregularidades y omisiones por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en la investigación por el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ocurrido el 25 de julio de 2024.

Y es que la Fiscalía de Sinaloa exhibió un video del momento en el que Cuén Ojeda fue agredido a balazos, en una gasolinera, después de que en una carta atribuida a Ismael El Mayo Zambada mencionó que Cuén Ojeda fue asesinado la mañana del 25 de julio de 2024, en el mismo lugar donde se reuniría con el gobernador sinaloense, Rubén Rocha, y el narcotraficante fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, para luego ser llevado en un avión a Estados Unidos, donde fue detenido.

Ante tales irregularidades, el presidente López Obrador destacó, en su conferencia mañanera de hoy, 16 de agosto de 2024, que “fue acertado que se atrajera el expediente y que esté a cargo de la investigación la Fiscalía General de la República, por eso que estamos ya sabiendo estas contradicciones”.

López Obrador apuntó que dichas contradicciones “comenzaron desde el primer momento, porque la versión inicial en el caso del exrector versó sobre que había sido ejecutado en la gasolinera, que había puesto resistencia, incluso, eso fue lo que declaró el testigo que lo acompañaba”.

Luego, el señor Zambada dice que no, lo asesinaron ahí donde se dio el encuentro y ahora la Fiscalía también está dando a conocer que hay cosas que no coinciden.

El presidente pidió que “se haga una investigación a fondo, seria, y que se informe de todo y esperar nada más a que se tengan elementos los de la Fiscalía y estén informando con toda libertad”.

AMLO mantiene respaldo al gobernador de Sinaloa

Cuestionado sobre si mantiene su respaldo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, López Obrador respondió que sí, “porque no sabemos si él estaba enterado de esta situación. Ya él ha dicho que no estaba en el país”.

Vamos a esperar a tener toda información y que se aclare, que no sea como antes que se ocultaban las cosas.

Irregularidades en homicidio de Héctor Cuén

La FGR expuso que los peritos y analistas de la agencia de Investigación Criminal (AIC) detectaron varias irregularidades en la investigación del homicidio de Héctor Cuén, por ejemplo: que en la necropsia realizada por autoridades de Sinaloa "no se establecen de forma correcta, los signos cadavéricos inmediatos, temperatura, signos tanatológicos, livideces, ni la descripción correcta y evolución que tuvo el cuerpo" y que "habiendo manchas de sangre humana en la batea de la camioneta, no hay ni peritajes, ni determinaciones al respecto".

Los peritos señalaron que el cuerpo tiene un fuerte hematoma en la cabeza y recibió cuatro disparos en las piernas.

También, que el video de la gasolinera, donde presuntamente fue asesinado Cuén Ojeda, tiene sonido y solo se escucha un disparo y que los tres empleados del lugar no refieren haber escuchado las detonaciones.

Además, no se identifica con precisión la fisionomía de los ocupantes del vehículo, que no hay mecánica de hechos del evento y que no se procesó criminalísticamente el lugar de los hechos, ni el vehículo.

La FGR señaló que tampoco se cumplieron, por parte de todas las autoridades involucradas, "las medidas de preservación del cuerpo, permitiéndose una incineración que es contraria a las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidios".

