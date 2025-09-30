Autoridades Decomisan Droga y Armas en Sinaloa Luego de Repeler una Agresión

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) participaron en acciones operativas en Sinaloa que culminaron con el decomiso de armamento, drogas y la detención de tres personas, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales.

Durante el operativo, las fuerzas federales fueron agredidas por individuos armados, lo que derivó en un enfrentamiento. Las autoridades repelieron la agresión, resultando en la muerte de uno de los atacantes. Tres hombres fueron detenidos en el lugar de los hechos.

Video: García Harfuch Anuncia Detención de ‘Chuki’, Piloto Aviador del Cártel de Sinaloa.

El personal de las instituciones federales aseguró diversas armas de fuego, cartuchos, cargadores y dosis de droga que se encontraban en posesión de los detenidos. Además, las autoridades decomisaron un vehículo utilizado presuntamente en actividades delictivas.

Las imágenes difundidas por el funcionario federal muestran el material asegurado durante el operativo, incluyendo armas largas, municiones y paquetes. El personal de la Fiscalía General de la República (FGR) también participó en el proceso de aseguramiento de las evidencias.

Las autoridades no especificaron el municipio exacto donde ocurrieron los hechos ni la hora precisa del enfrentamiento. Los tres detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones y el deslinde de responsabilidades.

