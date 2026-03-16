Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 16 de Marzo 2026.

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy lunes 16 de marzo de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este lunes se prevén complicaciones viales.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje. Foto: GN.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

01:33 horas. Se restablece la circulación en la autopista Tehuacán–Oaxaca, km 44, tras atención de accidente. El tramo opera de manera normal en ambos sentidos.

01:16 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Gómez Palacio–Corralitos, km 161, dirección Corralitos, por choque por alcance y volcadura de vagoneta.

01:13 horas. Se restablece la circulación en la autopista México–Puebla, km 78, dirección Puebla, tras atención de accidente.

00:55 horas. Se restablece la circulación en la autopista México–Querétaro, km 100, dirección Querétaro, tras atención de accidente.

00:50 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México–Querétaro, km 100, dirección Querétaro, por maniobras para el retiro de unidad siniestrada.

ASJ