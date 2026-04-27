Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 27 de Abril 2026.

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy lunes 27 de abril de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes. El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este lunes se prevén complicaciones viales.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje. Foto: GN.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

02:27 horas. Se restablece la circulación en la autopista Durango–Mazatlán, km 210, en ambos sentidos, tras atención de accidente.

02:22 horas. Se registra carga vehicular en la autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza, km 232, dirección Ciudad Mendoza, tras atención de accidente; persiste neblina en la zona.

01:51 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Nuevo Teapa–Cosoleacaque, km 16, con cierres intermitentes en ambos sentidos por labores de mantenimiento en el puente Ing. Antonio Dovalí Jaime; se presenta carga vehicular.

01:10 horas. Se restablece la circulación en la autopista Durango–Mazatlán, km 210; continúan maniobras de retiro de unidad siniestrada sin afectación a carriles.

00:32 horas. Se restablece la circulación en la autopista Córdoba–Veracruz, km 41, dirección Córdoba, tras atención de accidente.

00:16 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Durango–Mazatlán, km 163, con circulación en contraflujo por labores de mantenimiento en el puente El Carrizo.

00:03 horas. Se registra cierre total de circulación en la autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza, km 232, dirección Ciudad Mendoza, por maniobras para el retiro de unidad siniestrada.

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