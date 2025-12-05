Catean Casa y Encuentran un León y un Jaguar, en Baja California Sur

Autoridades federales aseguraron varios ejemplares de fauna silvestre, entre ellos un león y un jaguar, durante el cateo a un domicilio ubicado en Los Cabos, Baja California Sur.

En un comunicado publicado hoy, 5 de diciembre de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el operativo fue llevado a cabo por la Fiscalía General de la República, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional (GN), el pasado 12 de noviembre.

La diligencia “tuvo como objetivo atender un posible delito en contra de la biodiversidad previsto en el artículo 420 fracción IV del Código Penal Federal”, indicó.

León asegurado en domicilio en Los Cabos. Foto: Profepa

Animales localizados en domicilio

En el domicilio, el ocupante se identificó como propietario y poseedor de diversos ejemplares de fauna silvestre:

Un jaguar (Panthera onca).

Un león africano (Panthera leo).

Dos ciervos rojos (Cervus elaphus).

Un mono capuchino (Cebus capicinus).

Dos cuervos comunes (Corvus corax).

Dos caracaras (Caracara plancus).

Entre los animales asegurados también estaba un mono. Foto: Profepa

Fauna exótica silvestre

La Profepa señaló que se trata de fauna silvestre exótica, sujeta a regulación internacional.

Además, enfatizó que el jaguar está listado en la categoría de Peligro de extinción, “lo que exige autorizaciones que acrediten su legal procedencia y certificados específicos para su comercio y transporte”.

Por ello, los inspectores verificaron la normatividad ambiental aplicable, así como legal procedencia y trato digno de los ejemplares de vida silvestre observados.

La FGR determinó su aseguramiento, así como del inmueble y vehículos relacionados. De igual manera se puso a disposición al poseedor para continuar con las investigaciones correspondientes.

Debido al caso, la Procuraduría aseguró que coadyuvará en las investigaciones para determinar la acreditación de legal procedencia y, en su caso, imponer las sanciones previstas en la normatividad aplicable.

Además, monitorea el estado de salud, alimentación y comportamiento de los ejemplares asegurados para garantizar su bienestar.

