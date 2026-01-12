Detienen a Rector de Universidad Autónoma de Campeche por Presunta Posesión de Drogas

Este lunes, 12 de enero de 2026, elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche, por presunta posesión de drogas, en la capital del estado.

El operativo se realizó alrededor de las 09:30 horas en la avenida López Mateos, entre las calles Morelos y Allende, en la colonia Prado de San Francisco de Campeche. La detención ocurrió a la altura de un local denominado Radio-Lab.

Esto detalla el registro oficial de detenciones

Según el Registro Nacional de Detenciones, consultado a las 13:10 horas, el detenido quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche bajo custodia del Ministerio Público Común. Al momento de la consulta, se encontraba en traslado a las instalaciones de la Fiscalía estatal.

El documento describe al detenido como una persona del sexo masculino de complexión robusta, aproximadamente 1.78 metros de estatura, tez clara y cabello corto de color gris. Al momento de la detención vestía camisa de manga larga blanca, pantalón de tela color caki y zapatos de vestir negros, además de usar lentes de aumento.

Foto: Registro Nacional de Detenciones.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido información adicional con detalles sobre las circunstancias de la detención o el estatus del procedimiento legal. Tampoco se ha especificado la cantidad de sustancias presuntamente encontradas ni si se presentaron otras personas detenidas en el operativo.

La Fiscalía General del Estado de Campeche mantiene bajo custodia al rector universitario mientras continúan las diligencias correspondientes.

