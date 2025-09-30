Detienen a “El Peque”, Presunto Líder de Célula del CJNG y del Cártel Chiapas-Guatemala. Foto: Fiscalía Chiapas

Roger “N”, “El Peque”, considerado como objetivo prioritario del Gobierno de México, fue detenido en la línea fronteriza de Guatemala, así lo informó el Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca.

Señaló que derivado de trabajos de investigación e inteligencia entre el Ejército de México y Guatemala, y la Fiscalía del estado, la secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas, se logró la detención en la línea fronteriza con Guatemala.

¿Quién es Roger "N", "El Peque", detenido en la frontera con Guatemala?

“El Peque”, era un objetivo prioritario, es presunto líder de una célula criminal del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel Chiapas-Guatemala.

Operaba en la región de la Sierra y fue un generador de violencia en años anteriores.

Contaba con ficha roja de Interpol

Orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado en el año 2020.

Tras su captura fue trasladado e ingresado al penal de “El Amate”, para que se determine su situación legal.

¿Qué es el cártel Chiapas-Guatemala?

De acuerdo con InSight Crime, la guerra entre Cártel Jalisco y Cártel de Sinaloa, responde a la lucha por el control del estado de Chiapas, cuya frontera con Guatemala lo ha convertido en un epicentro de tráfico ilícito de bienes y personas.

Antes, el Cartel de Sinaloa dominaba los municipios fronterizos del sur de Chiapas, pero el CJNG ha disputado el poder de su rival desde 2021 con el objetivo de obtener el control sobre las rutas de tráfico de migrantes, drogas y armas.

