Detienen en CDMX a "El Tilín", Líder de Célula que Modificaba Autos para Transportar Droga

Fuerzas federales detuvieron este miércoles 29 de abril de 2026 en la Ciudad de México a Julio "N", alias "El Tilín", identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de narcóticos, informó el Gabinete de Seguridad.

La detención de Julio "N" y otros cinco integrantes de la célula criminal fue el resultado de dos cateos en la capital del país ejecutados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Semar, Guardia Nacional, Sedena y la SSC-CDMX.

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Así operaba la célula delictiva de Julio "N"

De acuerdo con información proporcionada por el Gabinete de Seguridad de México, la organización utilizaba un taller automotriz para fabricar compartimentos ocultos en vehículos empleados para el traslado de droga.

Derivado de labores de inteligencia e investigación para dar seguimiento a las actividades de esta célula delictiva, se ubicó el taller automotriz utilizado como fachada, donde realizaban modificaciones a vehículos para el transporte de narcóticos.

Con los datos de prueba recabados, un Juez de Control otorgó órdenes de cateo para intervenir dos inmuebles ubicados en las colonias Narvarte Poniente y Américas Unidas, en la alcaldía Benito Juárez.

Resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @SSPCMexico, @FGRMexico, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_, @Defensamx1 y @SSC_CDMX ejecutaron dos cateos en la Ciudad de México, donde detuvieron a Julio “N”, identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la… pic.twitter.com/TjzoewYPP1 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 29, 2026

En el cateo también se aseguraron dos kilos de cristal, dosis de marihuana y cocaína, dinero en efectivo, vehículos modificados, armas cortas, cargadores, cartuchos, equipos telefónicos, de cómputo y terminales de cobro.

"Seguimos trabajando en coordinación para desarticular redes criminales y detener a generadores de violencia", añadió el gobierno de México vía la red social X.

¿Quién es "El Tilín"?

De nacionalidad cubana, "El Tilín" es identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de narcótico, así como a la realización de compartimentos ocultos en vehículos para el traslado de droga mediante un taller automotriz.

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