Embajador de EUA Destaca Decomiso de Droga de una Lancha en Michoacán por Autoridades Mexicanas

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó el aseguramiento de una embarcación rápida por parte de autoridades mexicanas. En su cuenta de X, señaló que esto fue posible gracias al intercambio de información entre Estados Unidos y México.

El embajador de EUA indicó que este decomiso consta de 14 paquetes de cocaína y la detención de seis personas.

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"Lo que demuestra que las organizaciones criminales transnacionales no pueden ocultarse de la justicia cuando trabajamos juntos".

Señaló que esta acción evitó que más de 1.3 millones de dosis dañaran a ambos países.

"La cooperación histórica impulsada por Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum da resultados. Más fuertes juntos".

Decomiso de droga en Michoacán

Más temprano, el Gabinete de Seguridad informó que en una operación marítima en Michoacán, elementos de la secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y de Seguridad y Protección Ciudadana, se aseguró una embarcación con aproximadamente 650 kilogramos de cocaína y se detuvieron a seis personas.

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